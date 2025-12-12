Ban Bí thư yêu cầu tinh giản 10% số lượng hội nghị hằng năm

TPO - Về công tác tổ chức các hội nghị, Ban Bí thư yêu cầu, hằng năm, trên cơ sở chương trình công tác, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị. Không tổ chức các hội nghị nếu không thật sự cần thiết hoặc nội dung đã có văn bản hướng dẫn chi tiết. Thực hiện tinh giản 10% số lượng hội nghị hằng năm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.



Một năm cấp tỉnh tổ chức không quá 2 hội nghị có quy mô toàn tỉnh

Theo đó, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng về đề án chấn chỉnh lề lối làm việc, phòng chống hình thức, lãng phí và chuẩn hóa các hoạt động trong hệ thống chính trị.



Theo Ban Bí thư, thời gian qua, việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ban hành văn bản, hội họp nhiều. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, địa phương chưa thật sự nhuần nhuyễn, chặt chẽ. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa đồng bộ, thống nhất. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vẫn còn hạn chế.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trên, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung.



Trong đó, về công tác ban hành văn bản, Ban Bí thư yêu cầu tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản theo hướng đơn giản hóa và rút gọn, tích hợp vào các quy trình, thủ tục trong ban hành văn bản. Không ban hành văn bản thuộc thẩm quyền riêng thay cho văn bản thuộc thẩm quyền chung của tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị.

Tăng cường rà soát, bảo đảm tính nhất quán trong nội dung của các văn bản đã ban hành, tích hợp với các nội dung tương đồng liên ngành và một văn bản liên tịch bộ ngành để hướng dẫn tổ chức thực hiện, tránh gây khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp và người dân.

Chỉ ban hành văn bản khi thật sự cần thiết để quy định hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Không ban hành văn bản mang tính sao chép lại nội dung văn bản của cấp trên. Văn bản của cấp dưới phải cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của cấp trên thành các nhiệm vụ, giải pháp của cấp mình, đơn vị mình; có quy định nguồn lực, thời gian hoàn thành và phân công rõ trách nhiệm. Hằng năm, các tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tinh giản tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước.

Về công tác tổ chức các hội nghị, hằng năm, trên cơ sở chương trình công tác, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị. Không tổ chức các hội nghị nếu không thật sự cần thiết hoặc nội dung đã có văn bản hướng dẫn chi tiết.

Thực hiện tinh giản 10% số lượng hội nghị hằng năm. Một năm cấp tỉnh tổ chức không quá 2 hội nghị có quy mô toàn tỉnh; cấp xã tổ chức không quá 3 hội nghị có quy mô toàn xã. Khi tổ chức hội nghị cần xác định rõ quy mô và thành phần tham gia, số lượng đại biểu; theo nguyên tắc hội nghị của khối nào: Đảng, chính quyền, cơ quan dân cử, đoàn thể thì mời đại biểu của khối đó dự.

Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị triệu tập có thành phần là các Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Các hội nghị còn lại chỉ mời, triệu tập những thành phần thuộc phạm vi quản lý của cấp triệu tập hội nghị và có liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nội dung hội nghị.

Hội nghị của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố chủ trì tổ chức có tính chất nội bộ, chỉ mời đại biểu của cấp mình, ngành mình; không mời đại biểu Trung ương và các ngành, địa phương khác. Các hội nghị chuyên môn mời triệu tập cán bộ phụ trách chuyên môn dự, không mời các thành phần không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, nội dung chuyên môn của hội nghị.

Ban Bí thư yêu cầu đổi mới và cải tiến phương thức họp theo hướng ngắn gọn, rõ nội dung, tập trung thảo luận, không trình bày lại nguyên văn tài liệu đã gửi. Phát biểu chỉ đạo khai mạc không quá 10 phút; phát biểu kết luận hội nghị của lãnh đạo có tổng thời lượng không quá 50 phút; phát biểu tham luận không quá 10 phút.

Cấp trên không được can thiệp trái quy định công việc của cấp dưới

Về đổi mới phương thức làm việc, phối hợp công tác, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Ban Bí thư chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức bộ máy hệ thống chính trị sau sắp xếp.

Xây dựng hoàn thiện, chuẩn hóa và tăng cường quản lý danh mục trách nhiệm, quy chế, quy trình, thủ tục công tác. Bảo đảm thống nhất giữa trách nhiệm và quyền hạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Bãi bỏ các quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp để đơn giản hóa, giảm gánh nặng cho cấp dưới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, trùng lặp, đùn đẩy, né tránh gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Những nội dung đã phân cấp, phân quyền cần phải được đánh giá và chuẩn hóa rõ ràng. Cấp dưới khi được phân cấp, phân quyền phải tự chịu trách nhiệm việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "một việc chỉ phân công cho một đầu mối chủ trì giải quyết". Xử lý theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm".

Cấp trên không được can thiệp trái quy định công việc của cấp dưới. Cấp dưới phải chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền đã được phân cấp; không được đùn đẩy, né tránh, ỷ lại, xin ý kiến cấp trên những nội dung công việc theo quy định thuộc thẩm quyền và không phải là những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.