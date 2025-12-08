Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ngày 8/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Thái Nguyên, hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Trần Văn Hậu, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định của Ban Bí thư và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Trần Văn Hậu.

b.jpg
Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Trần Văn Hậu. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Đăng Bình tin tưởng, trên cương vị mới, ông Trần Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy năng lực, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo Thái Nguyên
#quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng #Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự #nhân sự mới nhất #nhân sự mới Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục