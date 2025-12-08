Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ngày 8/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Thái Nguyên, hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Trần Văn Hậu, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định của Ban Bí thư và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Trần Văn Hậu.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Trần Văn Hậu. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Đăng Bình tin tưởng, trên cương vị mới, ông Trần Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy năng lực, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.