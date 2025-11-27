Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở Đồng Nai

Chiều nay (27/11), Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị.

Theo báo Đồng Nai, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định: ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Trương Thị Hương Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban TVTU nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ông Nguyễn Kim Long, ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Trương Thị Hương Bình tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo Đồng Nai

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn chúc mừng ông Nguyễn Kim Long, ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Trương Thị Hương Bình được Ban Bí thư Trung ương chỉ định tham gia Ban TVTU Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, việc bổ sung các nhân sự nêu trên vào Ban TVTU nhằm kiện toàn Ban TVTU Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao hơn.