Công viên đầu tiên của Thủ đô được hạ rào toàn bộ

Trần Hoàng
TPO - Tiếp tục thực hiện chủ trương công viên mở, công viên Thống Nhất - công viên lớn nhất khu vực nội đô vừa được hạ toàn bộ rào chắn.

Ngày 17/12, đại diện UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, phường đã hoàn thành việc hạ toàn bộ rào xung quanh công viên Thống Nhất.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác hạ rào, các đơn vị sẽ khẩn trương tiếp tục phá dỡ các cột trụ bê tông trên các tuyến hè đem lại không gian mở cho công viên.

tp-844e6c7b7b8f9044b84ca95b1836331.jpg
Rào sắt khu vực đường Đại Cồ Việt được tháo dỡ

Dự án tổng thể bao gồm: Hạ rào kết hợp chỉnh trang, duy tu hè đoạn tuyến phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu của công viên Thống Nhất.

Các hạng mục thi công bao gồm: Duy tu, sửa chữa lát lại hè, bó vỉa, đan rãnh các vị trí hư hỏng, xuống cấp; Sơn lại và thay thế hoặc bổ sung các đoạn hỏng hoặc mất của hệ thống lan can thép sát mép hè Đại Cồ Việt; Lắp đặt thay thế cột xích sắt ở hè Nguyễn Đình Chiểu bằng thanh chắn thép sơn trắng; Cải tạo lại các lối vào công viên và bãi xe bằng nhựa asphalt, đối với lối vào cổng chính công viên Đại Cồ Việt cải tạo bằng đá tự nhiên; Sửa chữa các vị trí bong tróc lớp trát, sơn lại toàn bộ, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trang trí cổng chính Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu; Bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến hè (tương tự hè Lê Duẩn); Lắp đặt hệ thống camera giám sát dọc công viên...

tp-74adf70ba35f4e704304b404f202fa05.jpg
Toàn bộ rào chắn quanh công viên Thống Nhất đã được dỡ bỏ

Thời gian tới, khu vực này sẽ được bổ sung cây, hoa dọc tuyến hè đã hạ rào để nâng cao cảnh quan đô thị và tạo khoảng đệm sau khi hạ rào đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng với đó, UBND phường Hai Bà Trưng thực hiện chỉnh trang lại bức tường cổng Nguyễn Đình Chiểu (đối diện phố Tuệ Tĩnh) để phục vụ cho các kỳ cuộc, lễ hội hoa cho nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên Ðán Bính Ngọ năm 2026.

z7334978632563-4df9d303ee5dc83280113706009c8d20.jpg
Phối cảnh cổng công viên Thống Nhất sau khi dỡ bỏ hàng rào

Trước đó cuối năm 2022, gần 400 m hàng rào phía phố Trần Nhân Tông được tháo dỡ để kết nối với tuyến phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang. Tháng 3/2025, khoảng 650 m hàng rào từ phố Trần Nhân Tông đến Đại Cồ Việt tiếp tục được tháo bỏ. Hơn 1.000 m hàng rào còn lại được tháo dỡ trong những ngày đầu tháng 12/2025.

Trần Hoàng
