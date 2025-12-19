Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Toàn cảnh dự án cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ sau 7 tháng triển khai

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 7 tháng thi công, dự án cầu Tứ Liên vượt sông Hồng với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng đã bắt đầu lộ diện những hạng mục đầu tiên trên công trường.

Hiện trạng dự án cầu Tứ Liên vượt sông Hồng gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng triển khai.
t3.jpg

Cầu Tứ Liên nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, nối phường Tây Hồ và xã Đông Anh, có tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ là biểu tượng mới của Thủ đô.

tp-tl.jpg

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu là dự án nhóm A, với điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm, phường Tây Hồ; điểm cuối qua nút giao với đường Trường Sa xã Đông Anh đến nay đã thi công được 7 tháng, những hạng mục đầu tiên dần hình thành.

t2.jpg

Hiện tại đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành hạng mục khoan cọc nhồi trong năm 2025 để bảo đảm tiến độ thi công tháp chính (trụ cầu) trong năm 2026.

tp-tl-6.jpg
tp-tl-16.jpg
tp-tl-14.jpg
Đại diện Ban Điều hành dự án cầu Tứ Liên cho biết: Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã nhận 50% mặt bằng để thi công dự án. Mặt bằng hiện tại mới có thể thi công được 1/4 trụ cầu thuộc gói thầu, việc không thể thi công 3 trụ cầu còn lại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

tp-tl-6.jpg

Dự án hiện tại đang bị chậm khoảng 4 tháng so với tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên nhà thầu đã huy động thêm nhân lực, máy móc để bù đắp thời gian thi công đã hao hụt.

tp-tl-3.jpg
tp-tl-5.jpg
tp-tl-12.jpg

Hiện tại đơn vị đang thi công hạng mục khoan nhồi. Ghi nhận tại công trường thi công cầu Tứ Liên đang có hàng trăm công nhân tất bật làm việc.

tp-tl-11.jpg

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Dự án cầu Tứ Liên không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng mới của Thủ đô, với thiết kế độc đáo và hiện đại. Việc hoàn thành đúng tiến độ sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Hà Nội.

Trọng Tài
#cầu Tứ Liên #dự án cầu #Hà Nội #giao thông #phát triển kinh tế #đầu tư

