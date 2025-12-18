Sau nhiều lần gia hạn, Hà Nội cưỡng chế thu hồi đất làm cụm công nghiệp

TPO - UBND xã Hưng Đạo đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 78 trường hợp không bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa. Đây là dự án đã phải 4 lần gia hạn thời gian hoàn thành, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai xây dựng do vướng mắc trong GPMB.

Ngày 18/12, UBND xã Hưng Đạo đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 78 trường hợp sử dụng đất để phục vụ triển khai Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa (xã Hưng Đạo) theo quy hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt.

Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, UBND xã Hưng Đạo cùng các ngành, đoàn thể đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích chính sách nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp không hợp tác, không bàn giao đất để thực hiện dự án. Vì thế, chính quyền địa phương buộc phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Tại buổi cưỡng chế, Ban cưỡng chế xã Hưng Đạo đã công bố các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với từng trường hợp cụ thể, đồng thời triển khai thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

Lực lượng chức năng xã Hưng Đạo tổ chức cưỡng chế thu hồi đất

Quá trình cưỡng chế diễn ra công khai, với sự phối hợp của các lực lượng liên quan.

Được biết, dự án Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa (thuộc xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai cũ nay là xã Hưng Đạo) được thành lập theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND TP. Hà Nội với tổng diện tích khoảng 13 ha do Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương làm chủ đầu tư.

Do vướng mắc về GPMB nên nhiều năm qua dự án vẫn chưa thể triển khai. Thậm chí, chủ đầu tư đã phải 4 lần xin gia hạn tiến độ dự án. Trong đó, hạn cuối cùng dự án phải hoàn thành, đưa vào hoạt động là tháng 12/2025.

Còn tại dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Hữu Bằng, UBND xã Tây Phương (Hà Nội) vừa ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 150 trường hợp do không bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Toàn cảnh khu đất xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa trước khi cưỡng chế

Dự kiến, ngày 19/12, UBND xã sẽ tiến hành đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi. Nếu các hộ dân không tự nguyện bàn giao mặt bằng, UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 23-24/12/2025.

UBND xã Tây Phương cho biết, dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng là dự án trọng điểm đã được phê duyệt theo các Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của UBND TP. Hà Nội và Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của UBND TP. Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Thạch Thất (cũ).

Đây là dự án quan trọng nhằm sắp xếp mặt bằng sản xuất cho làng nghề Hữu Bằng. Dự kiến, khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, từng bước hiện đại hóa làng nghề, giảm ô nhiễm môi trường và tạo điều kiện mở rộng không gian sản xuất.