Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội

Cưỡng chế kiểm đếm 150 trường hợp tại dự án Cụm công nghiệp Hữu Bằng

Thanh Hiếu
TPO - UBND xã Tây Phương đã tổ chức chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 150 trường hợp do không chấp hành quyết định cưỡng chế để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hữu Bằng.

Ngày 9/9, UBND xã Tây Phương (Hà Nội) đã tổ chức chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 150 trường hợp do không chấp hành quyết định cưỡng chế để thực hiện dự án xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng.

Theo UBND xã Tây Phương, trong số 150 trường hợp bị cưỡng chế kiểm đếm thì 12 hộ có nhà xưởng trên đất, còn lại 138 hộ là đất trống.

Tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã công bố các quyết định cưỡng chế đối với những hộ dân không chấp hành kiểm đếm tự nguyện. Đồng thời, tổ chức đo đạc, kiểm đếm trên từng thửa đất.

545742901-122175364262516361-8689005574381152671-n.jpg
Lực lượng chức năng xã Tây Phương tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 150 trường hợp để thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Hữu Bằng.

Được biết, dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng có diện tích khoảng 30,5ha. Sau khi hoàn thành sẽ tạo mặt bằng di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, cải thiện vấn đề ô nhiễm môi trường và phòng, chống cháy nổ trong khu dân cư; đồng thời, chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp ít hiệu quả sang lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người dân.

545348155-122175363746516361-6494941393667964537-n.jpg
Lực lượng chức năng xã Tây Phương tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 150 trường hợp để thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Hữu Bằng.

Thời gian qua, các phòng, ngành chuyên môn huyện Thạch Thất (cũ) đã tuyên truyền, vận động nhưng vẫn còn nhiều chủ sử dụng đất chưa phối hợp trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB.

Tháng 3/3025, UBND TP. Hà Nội đã có công văn gửi UBND huyện Thạch Thất (cũ) tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác GPMB; đảm bảo hoàn thành công tác GPMB và khởi công dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Hữu Bằng trước ngày 30/6.

Thanh Hiếu
#Cưỡng chế #Cụm Công nghiệp làng nghề #Hà Nội #Xã Tây Phương

