Bí thư Hà Nội: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải có sản phẩm đầu ra đo đếm được

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung đột phá, sáng tạo mà mình đăng ký thực hiện. Chương trình hành động phải có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể và sản phẩm đầu ra đo đếm được.

Ngày 25/12, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tiếp sóng Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời tổ chức Hội nghị hành động thực hiện Nghị quyết 57 - Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đối với TP Hà Nội, 9 nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định bao trùm toàn diện những vấn đề cốt lõi mà thành phố phải tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đây đều là những nhiệm vụ khó, đòi hỏi các giải pháp căn cơ, bài bản, có tính đột phá và cần được thực hiện với tinh thần kiên trì, quyết liệt nếu không sẽ rất khó đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo thành phố tham quan không gian Triển lãm Mạng lưới đổi mới sáng tạo Thành phố tại điểm cầu Hà Nội

Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với các cơ quan Nhà nước của TP Hà Nội, các sở, ngành, địa phương và đội ngũ chuyên gia tham gia Ban Chỉ đạo 57 thành phố phải xác định đúng và trúng các khâu đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy lưu ý, việc Hà Nội dành 4% ngân sách (tương đương hơn 9.000 tỷ đồng) để đầu tư cho các danh mục đã được xác định không có nghĩa là Nhà nước làm thay doanh nghiệp hay xã hội. Ngược lại, khoản đầu tư này thể hiện rõ vai trò “Nhà nước kiến tạo và phát triển”, trong đó Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực, mở đường và thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách cùng tham gia. Bởi nếu chỉ trông chờ vào nguồn vốn ngân sách và kỳ vọng tạo ra tăng trưởng từ chính khoản đầu tư đó thì sẽ không thể đạt được mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Từ đó, ông Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành phải thay đổi tư duy tiếp cận, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi địa phương và từng vị trí công tác phải chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung đột phá, sáng tạo mà mình đăng ký thực hiện với Ban Chỉ đạo 57 thành phố. "Chương trình hành động phải gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể và sản phẩm đầu ra đo đếm được", ông Ngọc nói.

Bí thư Thành ủy cho biết, Ban Chỉ đạo 57 thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và đồng hành cùng các cấp, các ngành trong quá trình triển khai. Những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố phải được xử lý kịp thời, quyết liệt; còn đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc cần cơ chế đặc thù, Hà Nội sẽ chủ động báo cáo Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo và tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá...

Bí thư Thành ủy cũng kỳ vọng, Hà Nội sẽ có cách tiếp cận mới và hành động mạnh mẽ hơn, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trên ba trụ cột: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng quản trị đô thị...