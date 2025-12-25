'Không để sau mỗi công trình dự án, lại phải xử lý các vụ án, vụ việc, xử lý cán bộ'

TPO - Ông Đặng Văn Dũng – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, tại Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý phải tiến hành giám sát, kiểm tra, thanh tra ngay từ đầu việc triển khai các công trình dự án lớn trọng điểm quốc gia, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo không để sau mỗi công trình dự án, lại phải xử lý các vụ án, vụ việc, xử lý cán bộ.

Chiều 25/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn

Thông tin tại hội nghị, ông Đặng Văn Dũng – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, ngày 25/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 29 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Ông Dũng nêu, về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Tổng Bí thư yêu cầu phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn. Tổng Bí thư nhấn mạnh, vừa qua đã tạo được nền tảng tốt nhưng phải làm tốt hơn nữa và tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: TTXVN

Theo ông Dũng, Tổng Bí thư lưu ý 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2026.

Thứ nhất, phải chỉ đạo quyết liệt triển khai kịp thời hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với tập trung thực hiện ba đột phá (về thể chế, về công tác cán bộ, về ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số) để phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực hiệu quả.

Tổng Bí thư yêu cầu, ngay trong đầu năm 2026, phải xây dựng và ban hành Nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nghị quyết phải hướng đến hết nhiệm kỳ - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thực sự là đạo đức là văn minh.

Thứ hai, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần chỉ đạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng, chống lãng phí, nhất là chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình dự án có khó khăn vướng mắc tồn đọng kéo dài và các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng Bí thư yêu cầu, trong Quý I năm 2026 phải hoàn thành được việc xử lý các công trình, dự án có khó khăn vướng mắc tồn đọng, nhất là đối với 10 dự án trọng điểm theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo và các dự án đất đai trong kết luận kiểm tra, thanh tra, bản án có tính chất tương tự như Kết luận 170 mà Bộ Chính trị đã có chủ trương.

Trong Quý II năm 2026 phải hoàn thành việc xử lý, bố trí sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để xuống cấp hư hỏng, thất thoát, lãng phí.

Không để sau mỗi công trình dự án, lại phải xử lý các vụ án, vụ việc, xử lý cán bộ

Thứ ba, Tổng Bí thư yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm gắn với tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Không để sai phạm cũ tái diễn, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong triển khai các công trình dự án lớn ngay sau Đại hội.

Phải tiến hành giám sát, kiểm tra, thanh tra ngay từ đầu việc triển khai các công trình dự án lớn trọng điểm quốc gia, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo không để sau mỗi công trình dự án, lại phải xử lý các vụ án, vụ việc, xử lý cán bộ.

Ông Đặng Văn Dũng – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư lưu ý: việc phát hiện xử lý kịp thời là rất hay nhưng hay hơn là không để xảy ra tham nhũng, vi phạm. Tổng Bí thư yêu cầu phải tiến hành thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm sai phạm nếu có trong quản lý khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản, đất hiếm, bảo vệ môi trường, năng lượng, không để bị thao túng, lũng đoạn, làm méo mó cơ chế chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cần tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án vụ việc, Phấn đấu trong năm 2026 kết thúc điều tra xử lý 21 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ án vụ việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa biến chất với doanh nghiệp, các vụ việc về lãng phí, các vụ việc xảy ra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.

Thứ tư, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh xây dựng văn hóa liêm chính, thực hiện công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, tham nhũng vặt.

Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu quan tâm tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động chính quyền cấp cơ sở, nhất là cấp xã, gắn với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường kiểm soát quyền lực; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực tham nhũng làm mất lòng tin của nhân dân.

Thứ năm, Tổng Bí thư lưu ý, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong toàn xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trước, trong và sau thời điểm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc.

Thứ sáu, Tổng Bí thư nêu, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ động nghiên cứu đề xuất những cách làm mới, tư duy mới, giải pháp mới sát thực tiễn khả thi kịp thời hiệu quả.