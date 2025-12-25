Quy định mới về tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức từ năm 2026

TPO - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 335/2025 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20%

Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã.

Chính phủ nêu rõ, việc đánh giá, xếp loại phải bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, khách quan; thực hiện theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể.

Công chức đạt từ 90 điểm trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Ảnh minh họa)

Đối với tổ chức, mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt từ 90 điểm trở lên, đồng thời đáp ứng các điều kiện: hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả...

Mức hoàn thành tốt nhiệm vụ phải đạt từ 70 đến dưới 90 điểm, đồng thời hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trong khi đó, mức hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 50 đến dưới 70 điểm, đồng thời hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ không vượt quá 20%.

Tổ chức bị đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" khi có tổng điểm đánh giá dưới 50 điểm, hoặc thuộc một trường hợp bị cấp có thẩm quyền kết luận có sai phạm trong công tác cán bộ, mất đoàn kết nội bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền.

Nghị định nêu rõ, tỷ lệ tổ chức được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% trong tổng số tổ chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trường hợp có thành tích xuất sắc, nổi trội, tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 25%.

Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức

Đối với công chức, việc đánh giá tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện trên cơ sở so sánh giữa số lượng sản phẩm/công việc hoàn thành (đã quy đổi) với số lượng sản phẩm/công việc được giao (đã quy đổi) hằng tháng hoặc quý.

Trong khi đó, việc đánh giá tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện trên cơ sở so sánh giữa kết quả số lượng sản phẩm/công việc hoàn thành (đã quy đổi) với số lượng sản phẩm/công việc được giao (đã quy đổi) trong tháng hoặc quý.

Với công chức đạt từ 90 điểm trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mức hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đạt từ 70 điểm trở lên đến dưới 90 điểm; hoàn thành nhiệm vụ khi đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm;

Công chức bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nếu có kết quả theo dõi, đánh giá dưới 50 điểm; hoặc bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; vi phạm những điều đảng viên không được làm;

Công chức vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi công tác; bị kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách trở lên cũng bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.