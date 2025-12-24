Đề xuất công chức, viên chức được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

TPO - Theo phương án đề xuất của Bộ Nội vụ, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ năm ngày 1/1/2026 dương lịch đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026 dương lịch.

Bộ Nội vụ vừa có đề xuất mới về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 để lấy ý kiến các bộ, ngành. Cụ thể, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; đồng thời hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Theo phương án này, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ năm ngày 1/1/2026 dương lịch đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026 dương lịch. Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Công chức, viên chức dự kiến được nghỉ tết Dương lịch 4 ngày liên tục. Ảnh: Hương Chi

Theo Bộ Nội vụ, đề xuất này khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Đối với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 5 ngày theo quy định.

Qua đó, kỳ nghỉ tết chính thức bắt đầu từ thứ hai ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20/2/2026 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần. Khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ tới 9 ngày liên tiếp.

Với người lao động, người sử dụng lao động khu vực ngoài công lập, đơn vị quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán theo hướng: nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.