Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày

TPO - Học sinh các cấp của Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 16 -20/2/2026. Nếu tính cả 4 ngày nghỉ cuối tuần, 2,3 triệu học sinh của Thành phố được nghỉ kéo dài tới 9 ngày.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có thông báo tới các đơn vị, trường học về lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo đó, thời gian học sinh, cán bộ, giáo viên nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 chỉ 1 ngày (1/12026).

Học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) gói bánh chưng Tết năm 2025.

Học sinh, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp... nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 5 ngày theo quy định gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/2/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), đến hết thứ Sáu ngày 20/2/ 2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, nếu kết hợp với 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần liên tiếp, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ Tết dài nhất là 9 ngày.

Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục; cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết theo quy định.

Trường học tuyên truyền, giáo dục học sinh - sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng. Phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nô... tại đơn vị.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, các gia đình thuộc diện chính sách và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn.