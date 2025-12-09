Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Học sinh TPHCM có thể được nghỉ Tết Dương lịch 2026 tới 4 ngày

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Học sinh TPHCM có thể được nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài bốn ngày liên tục thay vì chỉ một ngày như quy định, tùy theo quyết định của hiệu trưởng từng trường.

Thông tin về lịch nghỉ Tết dương lịch 2026 được ông Nguyễn Hà Nguyên, Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, chia sẻ tại Hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I, ngày 9/12.

Tại đây, trả lời câu hỏi Tết Dương lịch (1/1/2026) rơi vào thứ Năm, các trường có thể cho học sinh nghỉ thêm ngày thứ Sáu (2/1) hay không, ông Nguyên cho biết Sở đã trao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục. Hiệu trưởng là người có thẩm quyền quyết định việc cho học sinh nghỉ học ngày 2/1.

de thi goi mo.jpeg
Học sinh TPHCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo ông Nguyên, các trường hoàn toàn có thể bố trí cho học sinh nghỉ từ thứ Năm (1/1/2026) cho đến hết Chủ nhật (4/1/2026), tạo thành kỳ nghỉ bốn ngày. Phần học bù của ngày thứ Sáu có thể được triển khai bằng hình thức học trực tuyến để đảm bảo tiến độ chương trình.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương cũ, TPHCM hiện có 2,6 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông - đông nhất cả nước.

Theo khung kế hoạch năm học của Bộ GD&ĐT, các địa phương được chủ động xây dựng lịch học, miễn sao đảm bảo đủ 35 tuần thực học trong năm và phù hợp với điều kiện thực tế của từng nơi.

Anh Nhàn
