Giáo dục

Google News

Hàng nghìn học sinh Đà Nẵng hào hứng trải nghiệm STEM, robotics

Giang Thanh

TPO - Ngày 13/12, hơn 6.000 học sinh đến từ 40 trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Đà Nẵng hào hứng trải nghiệm Ngày hội Khoa học và Công nghệ OPEN STEM DAY 2025.

tp-ngay-hoi-stem-da-nang-21.jpg
Từ sáng, hàng nghìn học sinh đã có mặt tại Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng để trải nghiệm STEM﻿, robotics, các công nghệ mới, trò chơi khoa học… Đây là năm thứ 4 Ngày hội được tổ chức với mục tiêu kết hợp giữa STEM truyền thống và các ứng dụng AI hiện đại, tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, chuyên sâu và sáng tạo cho cộng đồng. Ảnh: Giang Thanh.
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-20.jpg
Tại Ngày hội, học sinh được tham gia nhiều trò chơi công nghệ mới mẻ, hiện đại ở 25 gian hàng, mang đến cho các em cơ hội “chạm tay vào tương lai”. Các gian hàng như: lắp ráp, lập trình robot VEX, khám phá hologram HOLOX, thí nghiệm khoa học, thử thách tư duy số học, giải mã mật thư, trải nghiệm tiếng Anh tương tác, workshop nghệ thuật - công nghệ sáng tạo... luôn chật kín học sinh xếp hàng chờ trải nghiệm.
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-19.jpg
Với mỗi tấm vé trải nghiệm, học sinh lần lượt tham gia các thử thách khoa học công nghệ, robotics, trò chơi tư duy… để thu thập dấu tại từng trạm và đổi quà, biến không gian Ngày hội trở thành hành trình khám phá trải nghiệm đầy hứng thú.
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-13.jpg
Có mặt từ sớm, em Nguyễn Quỳnh Thư (học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương) cùng bạn bè kiên nhẫn xếp hàng để chơi các trò chơi STEM, trò chơi tư duy. “Đây là lần đầu em được tham gia một ngày hội STEM với quy mô lớn như thế này, các hoạt động này rất thú vị. Qua đây, em học hỏi được rất nhiều kiến thức mới mẻ”, Thư kể.
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-10.jpg
Sân thi đấu được mô phỏng theo bản đồ Việt Nam với ba khu vực Bắc, Trung, Nam và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tại mỗi khu vực, robot thực hiện xây dựng các tòa Landmark liên minh theo thiết kế yêu cầu và lắp đặt các trụ cờ trên các quần đảo.
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-5.jpg
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-1.jpg
Mỗi đội thi có 2 robot phối hợp thi đấu, gồm: Robot Kiến thiết và Robot Kiến tạo để xây dựng các tòa Landmark. Sau khi hoàn thành, các robot sẽ tiến ra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lắp đặt Cột cờ Tổ quốc.
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-11.jpg
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-9.jpg
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-8.jpg
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-3.jpg
Với chủ đề Kiến tạo Đất nước, giải đấu truyền tải tinh thần xây dựng, hợp tác và phát triển. Mỗi robot như những người thợ, kỹ sư thu nhỏ cùng chung tay hoàn thiện các công trình, thắp sáng tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam.
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-15.jpg
Bên cạnh đó, vượt qua gần 200 ý tưởng, có 12 đội thi tranh tài tại cuộc thi STEMPetition 2025 - 2026 với chủ đề “Deep Learning With Love”, khuyến khích học sinh phát triển sản phẩm AI gắn với cộng đồng﻿ và các mục tiêu phát triển bền vững.
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-12.jpg
Chia sẻ về định hướng của Open STEM Day 2025, cô Nguyễn Thị Kiều Ngân, Giám đốc Khối TH&THCS FPT Đà Nẵng, cho biết, Ngày hội năm nay được mở rộng thành hoạt động kết nối sâu rộng cộng đồng giáo dục toàn thành phố. “AI đang thay đổi cách dạy - học và việc hỗ trợ thầy cô tiếp cận công nghệ một cách đúng đắn, thực tiễn là trách nhiệm của nhà trường trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục. Chúng tôi mong Open STEM Day là nơi mỗi học sinh được chạm vào tương lai công nghệ và mỗi giáo viên được tiếp thêm năng lượng đổi mới”, cô Ngân nói.
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-18.jpg
Theo ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng, đây không chỉ là ngày hội công nghệ mà còn là sự kiện tạo nên kết sâu sắc giữa nhà trường – gia đình – cộng đồng, cùng hướng đến một nền giáo dục, hiện đại, nhân văn và bền vững.
tp-ngay-hoi-stem-da-nang-4.jpg
“Trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ, giáo dục STEM giữ vai trò vô cùng quan trọng. STEM không chỉ trang bị kiến thức, mà còn nuôi dưỡng tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề, tinh thần sáng tạo và năng lực hợp tác – những phẩm chất cốt lõi của công dân toàn cầu. Việc đưa STEM vào giáo dục﻿ phổ thông chính là cách chúng ta tạo nền tảng để thế hệ trẻ tự tin bước vào tương lai”, ông Linh nói.
Giang Thanh
#STEM #robotics #Đà Nẵng #Ngày hội STEM #công nghệ AI #giáo dục STEM #học sinh

