Hàng nghìn học sinh Đà Nẵng hào hứng trải nghiệm STEM, robotics

TPO - Ngày 13/12, hơn 6.000 học sinh đến từ 40 trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Đà Nẵng hào hứng trải nghiệm Ngày hội Khoa học và Công nghệ OPEN STEM DAY 2025.
Mỗi đội thi có 2 robot phối hợp thi đấu, gồm: Robot Kiến thiết và Robot Kiến tạo để xây dựng các tòa Landmark. Sau khi hoàn thành, các robot sẽ tiến ra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lắp đặt Cột cờ Tổ quốc.
Với chủ đề Kiến tạo Đất nước, giải đấu truyền tải tinh thần xây dựng, hợp tác và phát triển. Mỗi robot như những người thợ, kỹ sư thu nhỏ cùng chung tay hoàn thiện các công trình, thắp sáng tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam.