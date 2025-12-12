I Can Read nâng tầm hệ thống với trung tâm tại Phú Mỹ Hưng và mở rộng hệ đào tạo

Với định hướng xây dựng một hệ thống đào tạo tiếng Anh chuẩn quốc tế, giúp thế hệ trẻ Việt Nam phát triển năng lực ngôn ngữ và tư duy một cách bền vững, trong những năm gần đây, I Can Read Việt Nam liên tục hoàn thiện và mở rộng các trung tâm. Đồng thời, I Can Read cũng nâng tầm chương trình đào tạo để theo kịp xu hướng giáo dục toàn cầu.

Việc đưa trung tâm I Can Read Phú Mỹ Hưng vào vận hành từ tháng 11/2025 chính là bước đi tiếp theo thể hiện rõ tầm nhìn đó.

Trung tâm I Can Read Phú Mỹ Hưng - Bước tiến chiến lược trong hành trình phát triển hệ thống

Tọa lạc tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, một trong những khu vực phát triển bậc nhất TP. HCM, I Can Read Phú Mỹ Hưng mang đến không gian học tập chuẩn quốc tế dành cho học sinh từ 3-16 tuổi. Trung tâm được thiết kế đồng bộ với hệ thống toàn cầu: kiến trúc hiện đại, khu vực đón tiếp rộng rãi và hệ thống phòng học được bố trí khoa học. Mỗi lớp học đều trang bị bảng viết, màn hình LCD cảm ứng và hệ thống ánh sáng đạt chuẩn học đường, giúp học sinh có trải nghiệm an toàn, thoải mái và hiệu quả nhất.

I Can Read Phú Mỹ Hưng mới đánh dấu sự hoàn thiện về cơ sở vật chất, mở rộng về quy mô. Đây là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững của hệ thống với chuẩn học thuật và chất lượng dịch vụ của I Can Read Việt Nam.

Chương trình học tập khác biệt tạo nên kết quả đặc biệt

I Can Read được biết đến rộng rãi nhờ phương pháp Nhận diện ngữ âm (Phonological Awareness) độc quyền, nền tảng giúp học sinh tiếp cận tiếng Anh từ gốc. Phương pháp này giúp giải quyết những khó khăn của trẻ em khi học tiếng Anh như phát âm sai, đọc chậm, học vẹt từ vựng hoặc khó hiểu cấu trúc từ.

Ông Jeremy Lovemore, Giám đốc Đào tạo I Can Read Việt Nam, cho biết:“Phonological Awareness là bước nền tảng trong giáo dục ngôn ngữ. Trẻ được học cách nhận diện âm - vần - cấu trúc từ trước khi học đọc và viết, giúp các em phát âm chuẩn, đọc nhanh và sử dụng tiếng Anh hiệu quả hơn. Đây là yếu tố mà nhiều chương trình tiếng Anh trẻ em hiện nay còn thiếu”.

Dựa trên phương pháp này, giáo trình của I Can Read được thiết kế theo các cấp độ tương ứng với từng giai đoạn phát triển của trẻ từ 3-16 tuổi. Mỗi cấp độ kết hợp hài hòa giữa lý thuyết - thực hành - tương tác, giúp học sinh không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn hình thành tư duy tiếng Anh, hiểu sâu bản chất ngôn ngữ và vận dụng linh hoạt trong tình huống thực tế.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài tại I Can Read đóng vai trò then chốt. Các thầy cô đều sở hữu chứng chỉ giảng dạy quốc tế, giàu kinh nghiệm và được tập huấn định kỳ theo chuẩn I Can Read toàn cầu. Sự kết hợp giữa phương pháp khoa học - giáo trình chuẩn quốc tế - đội ngũ giáo viên chuyên môn cao chính là nền tảng tạo nên kết quả bền vững cho học sinh I Can Read.

Mở rộng chương trình đào tạo - hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục

Cùng với việc mở rộng trung tâm, I Can Read Việt Nam cũng nâng tầm hệ sinh thái giáo dục bằng việc giới thiệu thêm hai chương trình đào tạo mới: Tiếng Trung chuẩn bản xứ Yuexuele và Toán tư duy chuẩn quốc tế Oodles Math.

Chương trình tiếng Trung Yuexuele được thiết kế dựa trên nghiên cứu của các chuyên gia giáo dục Hán ngữ quốc tế, xây dựng lộ trình phù hợp cho học sinh 3-16 tuổi. Chương trình ứng dụng phương pháp học tập hiện đại, thúc đẩy sự tự tin, chủ động và khả năng giao tiếp trong môi trường 100% tiếng Trung. Mỗi bài học đều kết hợp ngôn ngữ - văn hóa - hoạt động tương tác, giúp trẻ tiếp nhận ngôn ngữ tự nhiên và “càng học càng vui”.

Trong khi đó, Toán tư duy Oodles Math, chương trình nổi tiếng tại Singapore, được giảng dạy theo phương pháp C-P-A (Concrete - Pictorial - Abstract), giúp học sinh hình thành tư duy toán học theo đúng trình tự khoa học. Chương trình được triển khai trong môi trường 100% tiếng Anh, hỗ trợ học sinh phát triển khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ứng dụng vào thực tiễn.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, kỹ năng ngôn ngữ và tư duy đóng vai trò quan trọng trong tương lai của thế hệ trẻ. Với trung tâm mới tại Phú Mỹ Hưng cùng hệ chương trình đào tạo mở rộng, I Can Read Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng học sinh trên hành trình phát triển lâu dài: không chỉ học tốt hôm nay, mà còn hình thành năng lực ngôn ngữ và tư duy bền vững cho tương lai.

