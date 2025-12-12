Việt Nam đang trở thành 'xưởng gia công' VFX & Animation mới của thế giới như thế nào?

Từng chỉ được biết đến với nông sản hay dệt may, Việt Nam đang âm thầm thực hiện một cuộc "xuất khẩu chất xám" quy mô lớn. Làn sóng nhân sự Việt đứng sau các bom tấn Hollywood hay Game AAA đang mở ra kỷ nguyên vàng cho ngành công nghiệp nội dung số.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, nếu bạn từng trầm trồ trước kỹ xảo của Squid Game, Hellbound, hay những đại cảnh trong The Witcher, rất có thể bạn đang chiêm ngưỡng sản phẩm từ bàn tay của các artist Việt. Không ồn ào nhưng đầy nội lực, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến mới của ngành công nghiệp VFX và Hoạt hình 3D toàn cầu.

Cú chuyển mình từ "công xưởng tay chân" sang "công xưởng chất xám"

Đã qua thời các Studio Việt chỉ nhận công việc "tay chân" trong quy trình sản xuất quốc tế như tẩy dây cáp hay tách phông xanh. Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng sau đại dịch cùng sự bùng nổ của các nền tảng streaming (Netflix, Disney+ hay Amazon Prime) đã tạo ra cơn khát nội dung khổng lồ. Với lợi thế dân số trẻ và tư duy thẩm mỹ tốt, Việt Nam nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của các ông lớn.

Việt Nam đang dần khẳng định uy tín trên bản đồ sáng tạo thế giới

Các chuyên gia nhận định, Việt Nam đang đi đúng lộ trình mà Ấn Độ hay Trung Quốc đã đi qua, nhưng với tốc độ nhanh hơn nhờ lợi thế đi tắt đón đầu công nghệ. Chúng ta đang chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình Outsourcing (gia công) sang Partnership (đối tác). Artist Việt giờ đây tham gia sâu vào các khâu kỹ thuật cao như diễn hoạt (animation), ánh sáng (lighting), giả lập môi trường (environment) và cả thiết kế ý tưởng (concept art).

Sự tin tưởng của thị trường quốc tế không đến ngẫu nhiên. Nó đến từ sự cần cù, tỉ mỉ - đức tính vốn có của người Việt, kết hợp với sự nhạy bén trong việc cập nhật các phần mềm đồ họa tiên tiến nhất thế giới.

Những "phù thủy" ẩn danh sau màn hình bạc

Nhìn vào phần credit (danh sách thực hiện) của các bom tấn điện ảnh hay tựa game đình đám gần đây, không khó để bắt gặp những cái tên Việt Nam xuất hiện dày đặc. Điều này minh chứng trình độ nhân lực trong nước đã tiệm cận chuẩn mực khắt khe của thế giới.

Những artist Việt xuất hiện ngày càng nhiều ở phần credit của các hãng phim quốc tế

Không chỉ dừng lại ở gia công cho nước ngoài, chính nội lực của ngành công nghiệp giải trí trong nước cũng đang trỗi dậy. Điện ảnh Việt Nam bắt đầu mạnh dạn đầu tư vào các bộ phim sử dụng nhiều kỹ xảo (CGI). Các MV ca nhạc, TVC quảng cáo cũng chạy đua trong cuộc chiến hình ảnh (visual), đòi hỏi hàm lượng 3D và motion graphics (đồ họa chuyển động) ngày càng cao. Tất cả tạo nên một thị trường sôi động, đa dạng và đầy thách thức.

"Cơn khát" nhân sự và cuộc đua "thực chiến"

Cơ hội là rất lớn nhưng nghịch lý vẫn tồn tại Doanh nghiệp thì "đỏ mắt" tìm người, trong khi sinh viên ra trường vẫn loay hoay.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở khoảng cách giữa đào tạo và thực tế. Ngành multimedia nói chung và mảng VFX & Animation/Gaming nói riêng thay đổi theo từng ngày. Một phần mềm hôm nay là tiêu chuẩn, ngày mai có thể đã lỗi thời. Giáo trình truyền thống đôi khi chưa kịp cập nhật tốc độ vũ bão của công nghệ. Hệ quả là sinh viên giỏi lý thuyết nhưng lại "khớp" khi va chạm quy trình làm việc tại studio.

Nghịch lý nhân sự và tuyển dụng trong ngành multimedia tại Việt Nam

Các nhà tuyển dụng hiện nay không còn quá quan trọng bằng cấp đại học danh tiếng. Cái họ cần là một portfolio (hồ sơ năng lực) thể hiện được tư duy thẩm mỹ, kỹ năng xử lý công cụ và khả năng chịu áp lực deadline. Thị trường cần những "chiến binh" có thể thực chiến ngay, chứ không phải những người cần đào tạo lại từ đầu.

Để biến Việt Nam thực sự trở thành một "xưởng gia công” về VFX & Animation/Gaming của thế giới, việc chuẩn hóa đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế chính là chìa khóa then chốt.

Đâu là bệ phóng sáng tạo cho thế hệ artist Việt?

Giữa bối cảnh thị trường khát nhân lực chất lượng cao, Arena Multimedia tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện tiên phong tại Việt Nam. Với bề dày lịch sử và uy tín đã được kiểm chứng, Arena Multimedia đóng vai trò là cầu nối vững chắc, đưa các bạn trẻ đam mê sáng tạo tiếp cận với quy chuẩn làm việc toàn cầu.

Chương trình đào tạo của Arena Multimedia được tinh gọn tập trung vào tính thực chiến

Điểm khác biệt của Arena nằm ở chương trình Advanced Diploma in Multimedia (ADIM). Với lộ trình 2,5 năm tinh gọn, chương trình tập trung tối đa vào thực hành (75% thời lượng), giúp học viên làm chủ công cụ và quy trình sản xuất từ 2D, 3D đến VFX, và mới nhất là khung chương trình giảng dạy về Game Art Design. Thay vì lý thuyết dàn trải, Arena trang bị tư duy và kỹ năng để học viên sẵn sàng gia nhập các dự án lớn ngay khi tốt nghiệp.

Arena Multimedia - bệ phóng sáng tạo cho thế hệ artist Việt

Nếu bạn khao khát ghi tên mình vào phần credit của những bom tấn điện ảnh thế giới hay đơn giản là muốn đón đầu xu hướng nghề nghiệp hấp dẫn nhất kỷ nguyên số, Arena Multimedia chính là nơi khởi đầu lý tưởng.

