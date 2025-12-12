Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

ACAC Academy tổ chức thành công sự kiện 'Chuẩn hóa thuế – Tối ưu tài chính'

P.V

Nhằm giúp doanh nghiệp SMEs và chủ hộ kinh doanh làm chủ hệ thống tài chính – chủ động trước thay đổi chính sách thuế 2025

Mới đây, sự kiện trực tuyến “Chuẩn hóa thuế – Tối ưu tài chính” do ACAC Academy phối hợp cùng Pancake và R Agency đã diễn ra thành công vang dội, thu hút sự tham gia của các Giám đốc điều hành (CEO), Chủ doanh nghiệp SMEs và Hộ kinh doanh.

Sự kiện được tổ chức trước thềm năm 2026 – thời điểm các chính sách thuế mới đồng loạt có hiệu lực. ACAC Academy cùng các đối tác đã nỗ lực với mục tiêu giúp các doanh nghiệp SMEs và hộ kinh doanh chủ động ứng phó với biến động chính sách, đồng thời xây dựng hệ thống tài chính – kế toán tinh gọn, minh bạch và hiệu quả.

Thay đổi chính sách thuế 2025: Áp lực lớn – Cơ hội lớn cho doanh nghiệp nhỏ

Trong bối cảnh Nghị định mới cùng hàng loạt quy định liên quan đến Thuế GTGT, TNDN, TNCN, hóa đơn điện tử, quản lý rủi ro thuế theo NQ 68... sẽ chính thức áp dụng, sự kiện này đã trở thành cứu cánh thiết thực.

Những thay đổi này không chỉ mang tính thủ tục mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến: Dòng tiền, Chi phí vận hành, và Trách nhiệm pháp lý của CEO và doanh nghiệp.

Việc thiếu chuẩn hóa hệ thống tài chính – kế toán đang khiến nhiều SMEs rơi vào thế bị động. ACAC Academy đã khẳng định: Thuế không chỉ là chuyện của kế toán, mà là chiến lược sống còn của CEO!

Doanh nghiệp hiểu rõ luật thuế sẽ: Kiểm soát được Dòng tiền, tối ưu được chi phí hợp pháp, và tự tin mở rộng quy mô.

image001.jpg

Giá trị thực chiến đã được trao: 3 trọng tâm cốt lõi

Sự kiện của ACAC đã nhận được phản hồi tích cực nhờ cam kết xử lý “vấn đề thật – tình huống thật – giải pháp thật”. Những nội dung "đắt giá" nhất đã giúp các CEO tham dự nắm bắt được lộ trình hành động cụ thể:

1. Giải mã Toàn diện Thuế 2025 và Chiến lược Chuyển đổi

● Phân tích các sắc thuế và tình huống doanh nghiệp thực tế, giúp CEO nhận diện rủi ro và tối ưu hóa chi phí.

● Đáng chú ý: Phân tích sâu về quyết định Chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp – nên hay không nên, và làm thế nào để thực hiện một cách khôn ngoan.

2. Thiết lập Quy trình Kiểm soát Thuế Tinh gọn

● Tập trung vào 3 trục kiểm soát: Hóa đơn – Kê khai – Lưu trữ chứng từ.

● Các CEO và Kế toán được hướng dẫn cách phối hợp để kiểm soát rủi ro thuế ngay từ gốc, xây dựng hệ thống tài chính dễ vận hành, dễ giám sát.

3. Bộ Công Cụ Độc Quyền

Người tham dự đã nhận được Bộ công cụ thực hành độc quyền từ ACAC, bao gồm: File quản lý thu – chi – dòng tiền, Checklist kiểm soát sai sót, biểu mẫu báo cáo dễ dùng – dễ áp dụng.

image003.png

Thành công của sự kiện còn đến từ sự đồng hành của các đối tác, mang đến góc nhìn toàn diện cho người tham dự:

Pancake: Cung cấp góc nhìn vận hành bán hàng, quản lý đơn hàng và kiểm soát chứng từ trong kinh doanh đa nền tảng.

R Agency: Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing minh bạch, đúng pháp lý, hạn chế rủi ro thuế từ quảng cáo, KOL, booking.

Sự kiện “Chuẩn hóa thuế – Tối ưu tài chính” đã không chỉ là một chương trình cập nhật kiến thức, mà là bước khởi đầu để doanh nghiệp SMEs xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, bền vững, sẵn sàng trước mọi biến động.Bạn là CEO, Chủ Doanh nghiệp đã bỏ lỡ sự kiện và cần chuẩn hóa hệ thống Tài chính – Kế toán để Tối ưu Thuế 2025?

Đăng ký nhận tư vấn chuyên sâu/tài liệu độc quyền từ ACAC Academy ngay hôm nay để nhận được lộ trình hành động cụ thể cho doanh nghiệp của bạn: taichinhceo.acac.vn/datlich

P.V
#thuế #doanh nghiệp #SMEs #tài chính #ACAC Academy #chính sách thuế

