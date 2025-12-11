51Talk Việt Nam giúp trẻ tự tin hội nhập quốc tế

Cơ hội giao lưu quốc tế nhờ ngoại ngữ
Tiếng Anh đang dần trở thành ngôn ngữ thứ hai tại trường học với nhiều đổi mới tích cực trong chương trình giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và góp phần xây dựng thế hệ công dân toàn cầu sẵn sàng hội nhập quốc tế.
Đây cũng là sứ mệnh mà 51Talk, ứng dụng học Tiếng Anh trực tuyến, bền bỉ theo đuổi: “Trao quyền cho trẻ em tự tin nói cùng thế giới, để tỏa sáng và thành công hơn”. Là một nền tảng dạy học toàn cầu, 51Talk không chỉ mang đến chương trình học Tiếng Anh 1-kèm-1 chất lượng mà còn tạo cơ hội cho các em học sinh tham gia sân chơi quốc tế. Năm nay, em Lê Bảo Nhi (11 tuổi, TP.HCM), học sinh của 51Talk, đã được chọn làm đại diện thiếu nhi Việt Nam đầu tiên phát biểu tại Diễn đàn về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP30) ở Brazil.
Chuyến đi này đã giúp Bảo Nhi mở rộng hiểu biết về văn hóa, con người Brazil và tự tin thể hiện bản thân ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. “Sau trải nghiệm một tuần đến Brazil, em nhận ra điều quan trọng nhất khi học Tiếng Anh đó là mình dám nói và không sợ sai. Nhờ vào chuyến đi này, em có thêm nhiều động lực hơn để tiếp tục trau dồi và nâng cao trình độ Tiếng Anh của mình,” Bảo Nhi chia sẻ.
Từ Green Talk đến COP30
Tại COP30, Bảo Nhi đã có bài diễn thuyết vô cùng ấn tượng bằng Tiếng Anh với chủ đề “Từ trái tim xanh Việt Nam vươn ra thế giới” trong tà áo dài truyền thống Việt Nam. Ít ai biết rằng đằng sau những khoảnh khắc tự hào ấy là cả một quá trình cố gắng để hoàn thiện khả năng Tiếng Anh của mình và chuẩn bị cho một bài nói chỉn chu và thuyết phục nhất.
Trước đây, Bảo Nhi không có nền tảng tiếng Anh nổi trội ban đầu như phát âm Tiếng Anh chưa rõ và còn gặp nhiều khó khăn khi học kỹ năng nghe và nói. Đồng hành cùng em trên hành trình chinh phục ngoại ngữ, mẹ của Bảo Nhi cũng bắt đầu tìm kiếm giải pháp học Tiếng Anh vừa giúp con xây dựng nền tảng vững chắc, vừa giúp mẹ tối ưu thời gian. Và 51Talk là lựa chọn gia đình quyết định gắn bó lâu dài. Bằng hình thức học trực tuyến 1-kèm-1 với giáo viên nước ngoài, con được luyện nói liên tục và được các thầy cô đồng hành sát sao để sửa lỗi phát âm và hướng dẫn cách đọc sao cho tự nhiên, chuẩn bản xứ.
Nhờ đó, em dần tự tin hơn trong giao tiếp và tăng nhanh khả năng phản xạ bằng tiếng Anh. Kết quả, Bảo Nhi đã đạt giải quán quân cuộc thi và trở thành đại diện thiếu nhi Việt Nam tham dự COP30 tại Brazil. Giai đoạn trước khi tham dự sự kiện của Liên Hợp Quốc, dù lịch trình học tập bận rộn và công tác chuẩn bị gấp rút, Bảo Nhi vẫn dành ra 25 phút đều đặn mỗi ngày để tham gia lớp tiếng Anh online với giáo viên nước ngoài 1-kèm-1 trên 51Talk.
Qua quá trình luyện tập chăm chỉ, Nhi đã thể hiện tiến bộ rõ rệt từ phát âm, ngữ điệu đến phong thái trình bày đầy tự tin tại COP30. “Với 51Talk, Nhi được học cùng các giáo viên nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm và chứng chỉ giảng dạy quốc tế. Mỗi khi đến giờ học Tiếng Anh, tôi thấy con rất hào hứng và tôi nghĩ niềm yêu thích đối với việc học ngoại ngữ là một điều rất cần thiết,” cô Hồng Châu, mẹ Bảo Nhi chia sẻ.
51Talk - Hơn 14 năm đồng hành cùng học sinh trên toàn thế giới
Hành trình của Bảo Nhi tại COP30 một lần nữa khẳng định chất lượng giảng dạy Tiếng Anh và sứ mệnh của 51Talk trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin hội nhập. Trong hơn 14 năm hoạt động tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 10.000 giáo viên nước ngoài và hệ thống chương trình theo chuẩn CEFR, 51Talk đã trở thành một trong những nền tảng tiếng Anh trực tuyến 1-kèm-1 hàng đầu thế giới. Tại 51Talk, các bài học được biên soạn theo phương pháp chuẩn khoa học Spiral Ascent Method (phương pháp đi lên theo đường xoắn ốc), theo đó, kiến thức sẽ được “lặp lại” nhiều lần trong suốt lộ trình học, giúp các em ghi nhớ lâu và học sâu.
Bên cạnh đó, kể từ đầu năm 2025, 51Talk đã bắt đầu xây dựng Hệ thống học tập thông minh 2.0 (Smart Learning System 2.0) tích hợp công nghệ AI nhằm cá nhân hóa lộ trình học, nâng cao trải nghiệm cho học viên và tối ưu hiệu quả giảng dạy. Thông qua việc đánh giá trình độ đầu vào, theo dõi chất lượng trước và sau buổi học, hệ thống hứa hẹn mang lại một môi trường học tập toàn diện, minh bạch hơn cho cả học sinh và phụ huynh.
Những cải tiến này giúp 51Talk không ngừng nâng cấp chương trình giảng dạy cho học sinh trên khắp thế giới, đồng thời trang bị cho các em nền tảng Tiếng Anh vững chắc để tự tin hội nhập quốc tế trong tương lai.
Ứng dụng học Tiếng Anh Trực tuyến 51Talk (NYSE American: COE) là một nền tảng giáo dục tiếng Anh trực tuyến toàn cầu với 14 năm kinh nghiệm, hoạt động trên 50 quốc gia và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh cho trẻ từ 3 -15 tuổi. Sứ mệnh của 51Talk là mang đến cơ hội học tập chất lượng cao qua các khóa Tiếng Anh online 1-kèm-1 với đội ngũ giáo viên nước ngoài dày dặn kinh nghiệm và sở hữu chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL, TEFL và nhiều chứng chỉ tương đương. Chương trình học tại 51Talk đã đạt chuẩn quốc tế, được xây dựng với hệ thống giáo trình bài bản và ứng dụng công nghệ AI tiên tiến. Đồng thời, chúng tôi hiện đang đẩy mạnh đầu tư và không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả học tập tối ưu cho trẻ em Việt Nam. Từ đó, mỗi học viên tại 51Talk Việt Nam đều được trải nghiệm chương trình học tiếng Anh trực tuyến chất lượng cao với chi phí tối ưu nhất. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của 51Talk trong việc đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên hành trình chinh phục thành công trong tương lai.
Hotline: 081 220 4047
Website: https://vi.51talk.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/51TalkVietnam