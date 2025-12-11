51Talk Việt Nam giúp trẻ tự tin hội nhập quốc tế

Khi tiếng Anh trở thành kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ trong quá trình hội nhập, nhu cầu tìm kiếm phương pháp học hiệu quả và có tính ứng dụng thực tế ngày càng được quan tâm, bởi tiếng Anh không chỉ được học thông qua sách vở, mà còn là những quan sát, trải nghiệm đời sống. Từ các lớp học tiếng Anh trực tuyến 1-kèm-1 với giáo viên nước ngoài như 51Talk, nhiều em nhỏ đã dần tự tin hơn khi giao tiếp. Câu chuyện của Bảo Nhi (11 tuổi, TP.HCM) phát biểu tại diễn đàn COP30 của Liên Hợp Quốc cho thấy cơ hội mở ra khi trẻ được rèn luyện tiếng Anh đúng cách.

Cơ hội giao lưu quốc tế nhờ ngoại ngữ

Tiếng Anh đang dần trở thành ngôn ngữ thứ hai tại trường học với nhiều đổi mới tích cực trong chương trình giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và góp phần xây dựng thế hệ công dân toàn cầu sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Đây cũng là sứ mệnh mà 51Talk, ứng dụng học Tiếng Anh trực tuyến, bền bỉ theo đuổi: “Trao quyền cho trẻ em tự tin nói cùng thế giới, để tỏa sáng và thành công hơn”. Là một nền tảng dạy học toàn cầu, 51Talk không chỉ mang đến chương trình học Tiếng Anh 1-kèm-1 chất lượng mà còn tạo cơ hội cho các em học sinh tham gia sân chơi quốc tế. Năm nay, em Lê Bảo Nhi (11 tuổi, TP.HCM), học sinh của 51Talk, đã được chọn làm đại diện thiếu nhi Việt Nam đầu tiên phát biểu tại Diễn đàn về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP30) ở Brazil.

Ảnh: Em Lê Bảo Nhi phát biểu tại Diễn đàn về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP30). Nguồn: 51Talk

Chuyến đi này đã giúp Bảo Nhi mở rộng hiểu biết về văn hóa, con người Brazil và tự tin thể hiện bản thân ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. “Sau trải nghiệm một tuần đến Brazil, em nhận ra điều quan trọng nhất khi học Tiếng Anh đó là mình dám nói và không sợ sai. Nhờ vào chuyến đi này, em có thêm nhiều động lực hơn để tiếp tục trau dồi và nâng cao trình độ Tiếng Anh của mình,” Bảo Nhi chia sẻ.

Từ Green Talk đến COP30

Tại COP30, Bảo Nhi đã có bài diễn thuyết vô cùng ấn tượng bằng Tiếng Anh với chủ đề “Từ trái tim xanh Việt Nam vươn ra thế giới” trong tà áo dài truyền thống Việt Nam. Ít ai biết rằng đằng sau những khoảnh khắc tự hào ấy là cả một quá trình cố gắng để hoàn thiện khả năng Tiếng Anh của mình và chuẩn bị cho một bài nói chỉn chu và thuyết phục nhất.

Trước đây, Bảo Nhi không có nền tảng tiếng Anh nổi trội ban đầu như phát âm Tiếng Anh chưa rõ và còn gặp nhiều khó khăn khi học kỹ năng nghe và nói. Đồng hành cùng em trên hành trình chinh phục ngoại ngữ, mẹ của Bảo Nhi cũng bắt đầu tìm kiếm giải pháp học Tiếng Anh vừa giúp con xây dựng nền tảng vững chắc, vừa giúp mẹ tối ưu thời gian. Và 51Talk là lựa chọn gia đình quyết định gắn bó lâu dài. Bằng hình thức học trực tuyến 1-kèm-1 với giáo viên nước ngoài, con được luyện nói liên tục và được các thầy cô đồng hành sát sao để sửa lỗi phát âm và hướng dẫn cách đọc sao cho tự nhiên, chuẩn bản xứ.

Ảnh: Bảo Nhi luyện tập cùng thầy cô trên 51Talk. Nguồn: 51Talk

Nhờ đó, em dần tự tin hơn trong giao tiếp và tăng nhanh khả năng phản xạ bằng tiếng Anh. Kết quả, Bảo Nhi đã đạt giải quán quân cuộc thi và trở thành đại diện thiếu nhi Việt Nam tham dự COP30 tại Brazil. Giai đoạn trước khi tham dự sự kiện của Liên Hợp Quốc, dù lịch trình học tập bận rộn và công tác chuẩn bị gấp rút, Bảo Nhi vẫn dành ra 25 phút đều đặn mỗi ngày để tham gia lớp tiếng Anh online với giáo viên nước ngoài 1-kèm-1 trên 51Talk.

Qua quá trình luyện tập chăm chỉ, Nhi đã thể hiện tiến bộ rõ rệt từ phát âm, ngữ điệu đến phong thái trình bày đầy tự tin tại COP30. “Với 51Talk, Nhi được học cùng các giáo viên nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm và chứng chỉ giảng dạy quốc tế. Mỗi khi đến giờ học Tiếng Anh, tôi thấy con rất hào hứng và tôi nghĩ niềm yêu thích đối với việc học ngoại ngữ là một điều rất cần thiết,” cô Hồng Châu, mẹ Bảo Nhi chia sẻ.

51Talk - Hơn 14 năm đồng hành cùng học sinh trên toàn thế giới

Hành trình của Bảo Nhi tại COP30 một lần nữa khẳng định chất lượng giảng dạy Tiếng Anh và sứ mệnh của 51Talk trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin hội nhập. Trong hơn 14 năm hoạt động tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 10.000 giáo viên nước ngoài và hệ thống chương trình theo chuẩn CEFR, 51Talk đã trở thành một trong những nền tảng tiếng Anh trực tuyến 1-kèm-1 hàng đầu thế giới. Tại 51Talk, các bài học được biên soạn theo phương pháp chuẩn khoa học Spiral Ascent Method (phương pháp đi lên theo đường xoắn ốc), theo đó, kiến thức sẽ được “lặp lại” nhiều lần trong suốt lộ trình học, giúp các em ghi nhớ lâu và học sâu.

Bên cạnh đó, kể từ đầu năm 2025, 51Talk đã bắt đầu xây dựng Hệ thống học tập thông minh 2.0 (Smart Learning System 2.0) tích hợp công nghệ AI nhằm cá nhân hóa lộ trình học, nâng cao trải nghiệm cho học viên và tối ưu hiệu quả giảng dạy. Thông qua việc đánh giá trình độ đầu vào, theo dõi chất lượng trước và sau buổi học, hệ thống hứa hẹn mang lại một môi trường học tập toàn diện, minh bạch hơn cho cả học sinh và phụ huynh.

Những cải tiến này giúp 51Talk không ngừng nâng cấp chương trình giảng dạy cho học sinh trên khắp thế giới, đồng thời trang bị cho các em nền tảng Tiếng Anh vững chắc để tự tin hội nhập quốc tế trong tương lai.

Ảnh: Lớp học online 1-kèm-1 trên 51Talk