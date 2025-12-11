Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vụ bằng đại học nước ngoài của 40 học viên không được công nhận: Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

Nhóm PV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông tin phản hồi Báo Tiền Phong vụ hơn 40 học viên bị Bộ GD&ĐT từ chối xác thực bằng tốt nghiệp do trường đại học nước ngoài cấp.

Liên quan đến vụ hơn 40 học viên tốt nghiệp đại học nước ngoài nhưng không được Bộ GD&ĐT xác nhận, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn phản hồi Báo Tiền Phong.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quyết định thành lập năm 2014.

Theo quy định, trường có thẩm quyền đào tạo trình độ cao đẳng, không có thẩm quyền đào tạo trình độ đại học. Tuy nhiên, trường được phép liên kết với cơ sở giáo dục đại học để đào tạo trình độ đại học theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong 3 năm 2022- 2023- 2024, trường có báo cáo số liệu tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng đối với 3 ngành là Thiết kế thời trang; Trang trí nội thất và Thiết kế đồ họa cho Sở LĐTB&XH (nay là Sở GD&ĐT). Sở chưa nhận được thông tin về việc trường liên kết đào tạo trình độ đại học.

Đối với chương trình đào tạo đại học của Trường ĐH Liverpool John Moores theo hình thức trực tuyến tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, văn bản trả lời của Bộ GD&ĐT đã đề cập đến tính pháp lý của chương trình này (tức Bộ GD&ĐT không công nhận bằng đại học - PV).

z7294329576986-de4276f0ba5bb45fc68b483fa585ffa1-1804.jpg
Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan của Bộ GD&ĐT khi được yêu cầu để thực hiện và xử lý sai phạm của trường theo quy định.

Theo tìm hiểu của Báo Tiền Phong, trong 11 năm trường hoạt động, Sở LĐTB&XH (nay là Sở GD&ĐT) chưa từng thanh, kiểm tra công tác đào tạo của trường. Trong khi đó, các chương trình tuyển sinh, đào tạo của trường công khai, quảng cáo trên các web. Sở chỉ nhận được báo cáo (được điền theo mẫu) về công tác tuyển sinh, đào tạo 3 hệ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Điều đó cho thấy, công tác quản lý nhà nước của Sở GD&ĐT Hà Nội có "vấn đề".

Trong khi đó, một loạt câu hỏi của Báo Tiền Phong đặt ra, ví như pháp lý của văn bằng cao đẳng, trách nhiệm quản lý nhà nước…đều bị Sở GD&ĐT Hà Nội "phớt lờ".

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, thời gian gần đây hơn 40 học viên "tá hỏa" khi Bộ GD&ĐT từ chối xác thực bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp. Lý do là chương trình đại học chuyên ngành Thời trang: Thiết kế và Truyền thông theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Liverpool John Moores chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam.

Các học viên cho biết, trước khi quyết định học tại Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London, nhà trường cam kết về tính pháp lý của bằng cấp. Trường chưa từng thông tin về việc chương trình đào tạo đại học của Đại học Liverpool John Moores chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép. Hiện trường phủ nhận liên kết đào tạo trình độ đại học với Đại học Liverpool John Moores.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 20/11, Báo Tiền Phong đã gửi giấy tờ, nội dung cùng một số tài liệu liên quan đề nghị Bộ GD&ĐT thông tin. Tuy nhiên, đến sáng ngày 11/12, Báo Tiền Phong chưa nhận được phản hồi của Bộ GD&ĐT.

Nhóm PV
#Liên kết đào tạo đại học #Hà Nội #Trường Đại học Liverpool #Cao đẳng nghề

