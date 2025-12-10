Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Vụ hiệu trưởng đỗ Lexus chắn cổng trường ở Quảng Ninh: Lãnh đạo phường Hạ Long nói gì?

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vị lãnh đạo UBND phường Hạ Long (Quảng Ninh) cũng tỏ ra khó hiểu về cách hành xử như vậy của bà hiệu trưởng khi chính nhà trường đã đưa ra quy định về việc không dừng đỗ xe trước cổng trường.

Ngày 10/12, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, một lãnh đạo UBND phường Hạ Long (cơ quan quản lý trực tiếp nhà trường) cho biết đã nắm được sự việc bà Vũ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (cơ sở 1) dừng đỗ xe trước cổng trường đúng vào giờ tan học của học sinh, gây phản ứng của dư luận, nhất là giới phụ huynh. Vị lãnh đạo này cũng cho biết chiếc xe mang nhãn hiệu Lexus nói trên đúng là của bà Yến sử dụng.

100363.jpg
e384439.jpg
Phụ huynh xếp hàng xe ngay ngắn nhưng xe của hiệu trưởng lại không tuân thủ quy định.

Đặc biệt trong cuộc trao đổi này với phóng viên, vị lãnh đạo phường Hạ Long tỏ ra khó hiểu về cách hành xử như vậy của bà Yến khi chính nhà trường đã đưa ra quy định về việc không dừng đỗ xe trước cổng trường.

“UBND phường Hạ Long sẽ sớm rà soát lại quy trình đảm bảo an toàn trước cổng trường Tiểu học Quang Trung, đồng thời có hình thức phù hợp để chấn chỉnh với tập thể và cá nhân liên quan”, vị lãnh đạo phường nói.

Trước đó như Báo Tiền Phong thông tin, nhiều phụ huynh phản ánh với phóng viên và xác minh của phóng viên, Trường Tiểu học Quang Trung ( cơ sở 1, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nhiều lần thông báo, yêu cầu không dừng đỗ xe trước cổng trường vào giờ học sinh đến lớp và tan học. Phụ huynh phải dựng xe gọn vào hai bên, không che khuất tầm nhìn, không gây cản trở lối ra vào của học sinh. Thậm chí, có trường hợp phụ huynh dừng trước cổng quá lâu đã được bảo vệ nhắc nhở rất nghiêm. Trong khi đó, chính hiệu trưởng trường tiểu học này lại vi phạm quy định, đỗ xe trước cổng trường vào giờ tan học cả tiếng đồng hồ, gây phản cảm, khiến nhiều phụ huynh rất bức xúc.

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bà Vũ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung thừa nhận chiếc Lexus đỗ ngay trước cổng trường chiều thứ Sáu (5/12) tuần qua là xe bà đi làm việc giữa hai cơ sở. Bà giải thích đó là “tình huống bất ngờ” khi bảo vệ của trường “bị huyết áp cao nên không ra mở cổng kịp”, khiến xe không thể di chuyển đi nơi khác.

Bà Yến nhiều lần khẳng định: Sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, bà đã “nghiên cứu xử lý”, “rút kinh nghiệm sâu sắc” và tiếp tục nhắc nhở bảo vệ, giáo viên thực hiện nghiêm quy định về cổng trường an toàn.

Hoàng Dương
#hiệu trưởng #trách nhiệm #quản lý giáo dục #an toàn trường học #quy định giao thông #Quảng Ninh #xây dựng niềm tin

Xem thêm

Cùng chuyên mục