Vụ hiệu trưởng đỗ Lexus chắn cổng trường ở Quảng Ninh: Lãnh đạo phường Hạ Long nói gì?

TPO - Vị lãnh đạo UBND phường Hạ Long (Quảng Ninh) cũng tỏ ra khó hiểu về cách hành xử như vậy của bà hiệu trưởng khi chính nhà trường đã đưa ra quy định về việc không dừng đỗ xe trước cổng trường.

Ngày 10/12, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, một lãnh đạo UBND phường Hạ Long (cơ quan quản lý trực tiếp nhà trường) cho biết đã nắm được sự việc bà Vũ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (cơ sở 1) dừng đỗ xe trước cổng trường đúng vào giờ tan học của học sinh, gây phản ứng của dư luận, nhất là giới phụ huynh. Vị lãnh đạo này cũng cho biết chiếc xe mang nhãn hiệu Lexus nói trên đúng là của bà Yến sử dụng.

Phụ huynh xếp hàng xe ngay ngắn nhưng xe của hiệu trưởng lại không tuân thủ quy định.

Đặc biệt trong cuộc trao đổi này với phóng viên, vị lãnh đạo phường Hạ Long tỏ ra khó hiểu về cách hành xử như vậy của bà Yến khi chính nhà trường đã đưa ra quy định về việc không dừng đỗ xe trước cổng trường.

“UBND phường Hạ Long sẽ sớm rà soát lại quy trình đảm bảo an toàn trước cổng trường Tiểu học Quang Trung, đồng thời có hình thức phù hợp để chấn chỉnh với tập thể và cá nhân liên quan”, vị lãnh đạo phường nói.

Trước đó như Báo Tiền Phong thông tin, nhiều phụ huynh phản ánh với phóng viên và xác minh của phóng viên, Trường Tiểu học Quang Trung ( cơ sở 1, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nhiều lần thông báo, yêu cầu không dừng đỗ xe trước cổng trường vào giờ học sinh đến lớp và tan học. Phụ huynh phải dựng xe gọn vào hai bên, không che khuất tầm nhìn, không gây cản trở lối ra vào của học sinh. Thậm chí, có trường hợp phụ huynh dừng trước cổng quá lâu đã được bảo vệ nhắc nhở rất nghiêm. Trong khi đó, chính hiệu trưởng trường tiểu học này lại vi phạm quy định, đỗ xe trước cổng trường vào giờ tan học cả tiếng đồng hồ, gây phản cảm, khiến nhiều phụ huynh rất bức xúc.

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bà Vũ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung thừa nhận chiếc Lexus đỗ ngay trước cổng trường chiều thứ Sáu (5/12) tuần qua là xe bà đi làm việc giữa hai cơ sở. Bà giải thích đó là “tình huống bất ngờ” khi bảo vệ của trường “bị huyết áp cao nên không ra mở cổng kịp”, khiến xe không thể di chuyển đi nơi khác.

Bà Yến nhiều lần khẳng định: Sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, bà đã “nghiên cứu xử lý”, “rút kinh nghiệm sâu sắc” và tiếp tục nhắc nhở bảo vệ, giáo viên thực hiện nghiêm quy định về cổng trường an toàn.