Báo Tiền Phong trao hàng nghìn tập vở, bút viết, giày dép tiếp sức học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Ngay từ sáng sớm, đoàn đã có mặt tại trường Trường Tiểu học An Nghiệp, xã Tuy An Tây để khảo sát tình hình sau thiên tai và trao quà cho các em học sinh.
Dọc đường vào điểm trường, nhiều khu vực vẫn còn ngổn ngang bùn đất, nhà dân chưa kịp sửa chữa. Vừa đến cổng trường, đoàn được chào đón bằng những nụ cười rạng rỡ của thầy cô và học sinh. Hình ảnh ấy tạo nên sự ấm áp, xua tan mệt mỏi của hành trình dài.
Tại buổi trao quà, thầy Nguyễn Văn Đào, Phó hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: “Sau đợt mưa lũ, rất nhiều học sinh đến lớp trong tình trạng không còn vở viết, dép đi học cũng bị cuốn trôi. Nhận được những phần quà ý nghĩa này, cả thầy và trò đều cảm thấy được tiếp thêm động lực. Hơn lúc nào hết, các em cần sự sẻ chia để giữ vững tinh thần học tập.”
Thầy Đào cho biết thêm, Trường Tiểu học An Nghiệp bị ngập nặng, nhiều phòng học cũ ngập sâu gần 3 mét. Các phòng học mới nước ngập cũng trên dưới 2 mét, nhiều thiết bị như ti vi, máy in, tài liệu dạy học, học bạ… chìm trong biển nước.
“Sau lũ, trường lớp ngổn ngang trong bùn lầy nhưng may nhờ có chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội đến hỗ trợ nên trường mới nhanh chóng mở cửa đón học sinh”, thầy Đào tâm sự.
Tại trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh – nơi được xem là "rốn lũ" đợt này, nước lũ đã đánh sập một đoạn tường rào, nhiều đồ dùng dạy và học bị nhấn chìm. Thời điểm đoàn công tác ghé thăm, dù đã gần 2 tuần, sân trường tuy đã khô ráo nhưng học bạ, bằng tốt nghiệp, sổ sách… vẫn còn chưa ráo nước và bám đầy bùn đất.
Thầy Trần Văn Sáu – Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi bày tỏ niềm vui mừng và chào đón đoàn công tác đến thăm học sinh, giáo viên trường. “Trong những ngày qua, tập thể nhà trường cũng đón nhận tình cảm của nhiều đoàn công tác nhưng đây là đoàn báo chí đầu tiên đến với trường.
Những tập vở, cây bút, đôi giày, đôi dép… là tình yêu thương của bạn đọc Báo Tiền Phong dành cho các em sẽ tiếp thêm niềm tin yêu, động lực để các em tiếp tục học tập, tạm quên đi những khó khăn sau lũ”, thầy Sáu chia sẻ.
Em Lê Văn Tâm học sinh lớp 6 Trường THCS Lương Văn Chánh, xã Hòa Trị kể, đợt lũ vừa rồi nhà em bị ngập sâu hơn 3 mét. Lũ cuốn đi nhiều tài sản trong đó có sách vở, giày dép. Thời điểm đó, em cùng nhiều người trong xóm đi ở nhờ nhà hàng xóm. Căn phòng trên lầu chỉ vài chục mét vuông là nơi tránh lũ của 30 - 40 người nên chỉ có thể ngồi co chân chứ không có chỗ để nằm hay vận động.
“Nhà con nước vô hết, sách vở bị ướt hết rồi. Hôm nay có vở mới để viết tiếp, con vui lắm.”, em Tâm bày tỏ
Không chỉ trao vở và bút, đoàn công tác còn gửi tặng giày dép, nhu yếu phẩm và động viên tinh thần các em.
“Sau lũ, nhiều em không còn quần áo, giày dép để đến trường nên nhà trường tạo điều kiện để các em có gì mặc đấy, miễn là đủ “quân số”, cô Nguyễn Thị Tình, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Văn Chánh kể và cho hay, những món quà của đoàn hôm nay rất kịp thời và thiết thực để các em sớm vượt qua khó khăn, ổn định việc học.
Đồng hành cùng đoàn công tác của Báo Tiền Phong, thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn cảm kích trước sự nỗ lực của thầy cô và học sinh các trường vùng lũ đã nhanh chóng bắt nhịp dạy và học.
“Những món quà ngày hôm nay tuy chỉ là tập vở, cây viết nhưng để có được nhà trường cũng đã nhờ đến sự chung tay của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, các mạnh thường quân cùng đồng hành. Thông qua Báo Tiền Phong, đoàn công tác hôm nay vượt hơn 500 km để trực tiếp đến đây trao tặng các em học sinh, đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia với mong muốn các em yên tâm trên con đường học tập”, thầy Tiến chia sẻ.
Chuyến công tác khép lại trong không khí ấm áp và xúc động. Nhiều thầy cô nắm tay đoàn nói lời cảm ơn, còn các em nhỏ thì vẫy tay chào tạm biệt, ôm những tập vở mới tinh như ôm niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Hành trình ngày 8/12 tại Đắk Lắk một lần nữa khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên” của Báo Tiền Phong và sức mạnh của sự chung sức từ cộng đồng.
Trong chuyến công tác lần này, hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Tiền Phong, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, Công ty TNHH Logistics MLC ITL, Trường Cao đẳng An ninh mạng ISPACE, NXB Kim Đồng, Công ty TNHH SXTM GOYA đã đồng hành quyên góp ủng hộ hơn 23.000 tập vở, sách truyện, 11.000 cây viết, 1.288 đôi giày, dép. Ngoài ra, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn và Trường Cao đẳng An ninh mạng ISPACE còn cam kết miễn giảm học phí cho sinh viên, tân sinh viên tại các vùng bị ảnh hưởng của bão lũ với các mức học bổng từ 50 – 100% học phí. Thậm chí, nếu các em có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường sẵn sàng đài thọ học phí toàn khóa học, mục tiêu là không để các em vì khó khăn mà phải ngừng ước mơ học tập.