Báo Tiền Phong trao hàng nghìn tập vở, bút viết, giày dép tiếp sức học sinh vùng lũ Đắk Lắk

TPO - Ngày 8/12, sau thời gian vận động từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc cả nước, đoàn công tác Báo Tiền Phong đã trực tiếp đến các trường học tại các xã Tuy An Tây, Hòa Thịnh, Hòa Trị… thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk để trao tặng tập vở, bút viết và nhiều nhu yếu phẩm cho học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ngay từ sáng sớm, đoàn đã có mặt tại trường Trường Tiểu học An Nghiệp, xã Tuy An Tây để khảo sát tình hình sau thiên tai và trao quà cho các em học sinh.

Một góc của Trường Tiểu học An Nghiệp sau trận lũ.

Dọc đường vào điểm trường, nhiều khu vực vẫn còn ngổn ngang bùn đất, nhà dân chưa kịp sửa chữa. Vừa đến cổng trường, đoàn được chào đón bằng những nụ cười rạng rỡ của thầy cô và học sinh. Hình ảnh ấy tạo nên sự ấm áp, xua tan mệt mỏi của hành trình dài.

Tại buổi trao quà, thầy Nguyễn Văn Đào, Phó hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: “Sau đợt mưa lũ, rất nhiều học sinh đến lớp trong tình trạng không còn vở viết, dép đi học cũng bị cuốn trôi. Nhận được những phần quà ý nghĩa này, cả thầy và trò đều cảm thấy được tiếp thêm động lực. Hơn lúc nào hết, các em cần sự sẻ chia để giữ vững tinh thần học tập.”

Các em học sinh vui mừng đón nhận những phần quà từ chương trình.

Các em học sinh "vây kín" xin chữ ký người đẹp Trần Thị Huyền Cơ - Top 15 HHVN 2024, người đồng hành cùng chương trình mang tập vở, bút viết đến với học sinh.

Thầy Đào cho biết thêm, Trường Tiểu học An Nghiệp bị ngập nặng, nhiều phòng học cũ ngập sâu gần 3 mét. Các phòng học mới nước ngập cũng trên dưới 2 mét, nhiều thiết bị như ti vi, máy in, tài liệu dạy học, học bạ… chìm trong biển nước.

Học bạ, giấy khai sinh của học sinh vẫn chưa ráo nước sau trận lũ kinh hoàng.

“Sau lũ, trường lớp ngổn ngang trong bùn lầy nhưng may nhờ có chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội đến hỗ trợ nên trường mới nhanh chóng mở cửa đón học sinh”, thầy Đào tâm sự.

Thầy Đào chỉ về dấu vết nước lũ để lại trên tường. Chiếc ti vi gần như bị nhấn chìm trong nước lũ.

Tại trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh – nơi được xem là "rốn lũ" đợt này, nước lũ đã đánh sập một đoạn tường rào, nhiều đồ dùng dạy và học bị nhấn chìm. Thời điểm đoàn công tác ghé thăm, dù đã gần 2 tuần, sân trường tuy đã khô ráo nhưng học bạ, bằng tốt nghiệp, sổ sách… vẫn còn chưa ráo nước và bám đầy bùn đất.

Giáo viên Trường THCS Đồng Khởi đang phơi học bạ, bằng tốt nghiệp của học sinh.

Thầy Trần Văn Sáu – Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi bày tỏ niềm vui mừng và chào đón đoàn công tác đến thăm học sinh, giáo viên trường. “Trong những ngày qua, tập thể nhà trường cũng đón nhận tình cảm của nhiều đoàn công tác nhưng đây là đoàn báo chí đầu tiên đến với trường.

Những tập vở, cây bút, đôi giày, đôi dép… là tình yêu thương của bạn đọc Báo Tiền Phong dành cho các em sẽ tiếp thêm niềm tin yêu, động lực để các em tiếp tục học tập, tạm quên đi những khó khăn sau lũ”, thầy Sáu chia sẻ.

Tài liệu, sổ sách, học bạ của học sinh bị ngập nước hoàn toàn.

Em Lê Văn Tâm học sinh lớp 6 Trường THCS Lương Văn Chánh, xã Hòa Trị kể, đợt lũ vừa rồi nhà em bị ngập sâu hơn 3 mét. Lũ cuốn đi nhiều tài sản trong đó có sách vở, giày dép. Thời điểm đó, em cùng nhiều người trong xóm đi ở nhờ nhà hàng xóm. Căn phòng trên lầu chỉ vài chục mét vuông là nơi tránh lũ của 30 - 40 người nên chỉ có thể ngồi co chân chứ không có chỗ để nằm hay vận động.

“Nhà con nước vô hết, sách vở bị ướt hết rồi. Hôm nay có vở mới để viết tiếp, con vui lắm.”, em Tâm bày tỏ

Các em học sinh của Trường THCS Lương Văn Chánh vui mừng nhận tập vở, viết mới.

Không chỉ trao vở và bút, đoàn công tác còn gửi tặng giày dép, nhu yếu phẩm và động viên tinh thần các em.

“Sau lũ, nhiều em không còn quần áo, giày dép để đến trường nên nhà trường tạo điều kiện để các em có gì mặc đấy, miễn là đủ “quân số”, cô Nguyễn Thị Tình, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Văn Chánh kể và cho hay, những món quà của đoàn hôm nay rất kịp thời và thiết thực để các em sớm vượt qua khó khăn, ổn định việc học.

Đồng hành cùng đoàn công tác của Báo Tiền Phong, thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn cảm kích trước sự nỗ lực của thầy cô và học sinh các trường vùng lũ đã nhanh chóng bắt nhịp dạy và học.

Hình ảnh đoàn công tác trao quà tại các điểm trường.

“Những món quà ngày hôm nay tuy chỉ là tập vở, cây viết nhưng để có được nhà trường cũng đã nhờ đến sự chung tay của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, các mạnh thường quân cùng đồng hành. Thông qua Báo Tiền Phong, đoàn công tác hôm nay vượt hơn 500 km để trực tiếp đến đây trao tặng các em học sinh, đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia với mong muốn các em yên tâm trên con đường học tập”, thầy Tiến chia sẻ.

Clip toàn cảnh đoàn công tác trao quà đến thầy cô, học sinh.

Chuyến công tác khép lại trong không khí ấm áp và xúc động. Nhiều thầy cô nắm tay đoàn nói lời cảm ơn, còn các em nhỏ thì vẫy tay chào tạm biệt, ôm những tập vở mới tinh như ôm niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Hành trình ngày 8/12 tại Đắk Lắk một lần nữa khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên” của Báo Tiền Phong và sức mạnh của sự chung sức từ cộng đồng.