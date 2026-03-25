Bị nợ lương, giảng viên trường cao đẳng phải làm shipper mưu sinh

TPO - Hơn 40 giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TPHCM phản ánh bị nợ lương kéo dài hơn 3 năm khiến nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, buộc phải làm nhân viên giao hàng, bán hàng online để mưu sinh.

Bị nợ lương hơn 3 năm

Ngày 24/3, phản ánh đến báo Tiền Phong, thầy N.H - từng là giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TPHCM cho biết, giảng viên, nhân viên của trường không chỉ bị nợ lương kéo dài tới 3 năm 4 tháng, nhiều người còn bị yêu cầu ký thanh lý hợp đồng khi chưa được thanh toán đầy đủ tiền lương. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cán bộ, giảng viên cũng bị cắt giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TPHCM nơi đang nợ lương nhiều cán bộ, giảng viên.

Một số giảng viên cũng cho biết đã nhiều lần đối thoại, lập biên bản làm việc và nhận được các cam kết thanh toán bằng văn bản từ phía nhà trường. Tuy nhiên, các cam kết này liên tục chậm trễ hoặc không thực hiện.

"Có nhiều giảng viên công tác gần 20 năm, suốt hơn 3 năm qua không có thu nhập từ trường, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều giảng viên có bằng thạc sĩ vẫn phải làm shipper, chạy giao hàng để kiếm sống. Phần đông thầy cô chọn bán hàng online để mưu sinh", thầy N.H. cho hay.

Cũng theo một số giảng viên, trước Tết Nguyên đán 2026, nhà trường từng thông báo sẽ thanh toán một phần lương còn nợ nhưng liên tục lùi lại lịch hẹn trả và cuối cùng không thực hiện. Đến cuối tháng 3, tình trạng nợ lương vẫn chưa được giải quyết.

Cụ thể, ngày 9/2 (tức 22 tháng Chạp) nhà trường có thông báo sẽ trả 50% tiền nợ lương cho cán bộ, nhân viên vào 14 giờ ngày 10/2 nhưng sau đó với lý do nguồn tiền về chậm, nhà trường xin lùi thời điểm chi trả sang 14 giờ ngày 11/2. Nhận được tin nhắn, các giảng viên và nhân viên của trường đều phấn khởi.

Thế nhưng, đến ngày 11/2, Hội đồng Quản trị của trường gửi tin nhắn xin lỗi vì đã thất hẹn và mong nhận được sự đồng cảm từ thầy, cô. Đồng thời, Hội đồng Quản trị nhà trường xin chuyển thời điểm chi trả tiền nợ lương sang 9 giờ 30 phút ngày 12/2 .

Từ đó đến nay đã hơn một tháng trôi qua, các cán bộ, giảng viên của trường vẫn chưa nhận được tiền.

Tin nhắn giảng viên cung cấp phía trường hẹn trả lương.

Nhà trường nói gì ?

Chiều 24/3, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TPHCM cho biết, khi tiếp quản trường vào cuối năm 2025, bà đã phát hiện khoản nợ lớn. Bà cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sai sót trong công tác quản lý trước đây, đặc biệt là việc duy trì hợp đồng lao động trong khi trường không còn khả năng tuyển sinh, đào tạo.

Theo bà Phương, khi tiếp nhận mới, nhà đầu tư mới đã rót vào trường một khoản tiền để tái đầu tư. Tuy nhiên, tài khoản của trường bị đóng băng và phong tỏa nên không thể rút ra để chi trả.

Đại diện nhà đầu tư mới cho biết đang tìm cách xoay xở tài chính và có thể phải đi "đường vòng" để lưu thông dòng tiền. Bà cam kết sẽ chi trả lương còn nợ cho giảng viên nhưng cần thêm thời gian.