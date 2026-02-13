Toàn bộ nhân viên y tế ở Cà Mau bị nợ lương kéo dài đã được trả

TPO - Sau thời gian dài bị nợ lương và các khoản phụ cấp, với tổng số tiền bị nợ lên tới gần 29 tỷ đồng, ngày 13/2 (26 Tết), toàn bộ nhân viên tại 4 trung tâm y tế khu vực ở Cà Mau đã được nhận số tiền còn nợ, với sự vào cuộc của UBND tỉnh này.

Trước việc 4 Trung tâm y tế khu vực nợ lương nhân viên kéo dài, UBND tỉnh Cà Mau có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp. Trong đó có việc xem xét tạm ứng kinh phí để trả toàn bộ số tháng lương các trung tâm còn nợ (từ tháng 12/2025 tới nay).

Ngày 13/2, Trung tâm y tế khu vực Phước Long đã trả hết lương và phụ cấp còn nợ cho nhân viên.

Sau khi rà soát, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đã chi tạm ứng 9 tỷ đồng cho Trung tâm y tế khu vực Phước Long từ chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.



Ngay khi nhận tiền, ngày 13/2, Trung tâm y tế khu vực Phước Long đã chi trả lương, phụ cấp và các khoản khác còn nợ cho nhân viên, tổng số tiền chi trả hơn 8,7 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ tháng 12/2025 và tháng 1/2026 mỗi tháng hơn 3,1 tỷ đồng, tháng 2/2026 hơn 2,4 tỷ đồng.

Sáng cùng ngày, Trung tâm y tế khu vực Giá Rai đã trả nợ lương tháng 1 - 2/2026 cho nhân viên.



Như vậy, đến ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, cả 4 Trung tâm y tế khu vực Phước Long, Giá Rai, Phú Tân và Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) đã chi trả xong nợ lương và phụ cấp cho nhân viên.

Trước đó, Trung tâm y tế Phú Tân và Ngọc Hiển do tỷ lệ tự chủ thấp, nên đã được tạm ứng ngân sách năm 2026 (hơn 11,3 tỷ đồng) để trả số tháng lương và phụ cấp còn nợ nhân viên.

Như Tiền Phong thông tin, ngành y tế Cà Mau hiện có 36 đơn vị sự nghiệp tự chủ, trong đó 4 trung tâm y tế khu vực Phước Long, Giá Rai, Phú Tân, Ngọc Hiển rơi vào tình trạng thu không đủ chi, phát sinh nợ lương, phụ cấp của nhân viên. Tổng số tiền nợ gần 29 tỷ đồng (Phước Long nợ hơn 16 tỷ đồng, các trung tâm còn lại cũng nợ từ 3,8 - 4,8 tỷ đồng). Tình trạng này đẩy nhiều nhân viên y tế đối mặt khó khăn, đặc biệt có nhiều gia đình cả 2 vợ chồng đều làm cùng trung tâm y tế nên mất hẳn nguồn thu nhập.