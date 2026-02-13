Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo ở Cần Thơ

Hàng trăm suất quà Tết đã được trao đến các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Long Hưng và xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ), góp phần giúp người dân có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Long Hưng trao quà hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo dịp Tết.

Ngày 13/2, Đảng ủy xã Long Hưng, TP. Cần Thơ tổ chức trao quà cho các hộ dân thuộc ấp Phương Thạnh 1, Phương Thạnh 2 và ấp Kinh Tế. Nguồn quà do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vận động các nhà tài trợ hỗ trợ.

Tại buổi trao, địa phương đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đến các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn mà còn là nguồn động viên, giúp người dân thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hưng - cho biết, thông qua sự vận động của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các nhà tài trợ đã hỗ trợ tổng cộng 500 suất quà Tết. Trong đó, xã Long Hưng được phân bổ 400 suất, xã Mỹ Tú 100 suất, dành cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; mỗi suất trị giá khoảng 1 triệu đồng.

Theo ông Chiến, các phần quà được trao trực tiếp đến tay người dân, góp phần chăm lo an sinh xã hội, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nguyên đán.