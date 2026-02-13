Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Tin vui bất ngờ ngày làm việc cuối năm của nhân viên y tế ở Cà Mau

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều tháng bị nợ, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Phước Long (Cà Mau) đã được trả toàn bộ lương cơ bản còn nợ. Tuy nhiên, các khoản tiền kỹ thuật, tiền trực vẫn bị nợ lại.

Ngày 13/2, ông Trần Văn Sửa, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Phước Long (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đơn vị đã chi trả 3 tháng lương và phụ cấp còn nợ từ tháng 12/2025 đến hết tháng 2/2026 cho toàn thể cán bộ, nhân viên, tổng tiền khoảng 9,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa cân đối đủ nguồn, nên các khoản tiền kỹ thuật, tiền trực… vẫn phải nợ lại, sẽ thanh toán sau.

353370154669315681.jpg
Trung tâm Y tế khu vực Phước Long đã chi trả 3 tháng lương và phụ cấp còn nợ cho nhân viên.

Về tình trạng nợ lương kéo dài, ông Sửa lý giải, do những tồn tại về tài chính từ giai đoạn trước để lại, cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị trong nhiều năm chưa hiệu quả, làm mất cân đối thu - chi. Ngoài ra, các đợt lương tăng nhưng chi phí dịch vụ không được điều chỉnh kịp, có lần lương tăng khoảng 20% nhưng giá dịch vụ y tế chỉ được tăng khoảng 9,5%...

Sau khi nhận được 3 tháng lương bị nợ ngay vào ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, các bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Phước Long bày tỏ vui mừng, khi có tiền sắm Tết.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, nhiều nhân viên của Trung tâm Y tế khu vực Phước Long phản ánh, bị nợ lương từ tháng 12/2025 tới nay. Ngoài bị nợ lương, họ còn bị nợ tiền kỹ thuật, tiền trực... kể từ tháng 11/2023 đến nay. Cuộc sống của nhiều nhân viên y tế tại trung tâm bị đảo lộn, chật vật lo chi tiêu gia đình, đặc biệt nhà có 2 vợ chồng cùng làm ở trung tâm khi nguồn thu nhập bị nợ nhiều tháng.

Tân Lộc
#y tế #Cà Mau #lương nợ #nhân viên y tế #tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục