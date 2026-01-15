Sở Tài chính Cà Mau từ chối cấp kinh phí vụ nợ hơn 6 tỷ đồng tiền lương nhân viên y tế

TPO - Sở Tài chính tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi Sở Y tế trả lời đề nghị cấp ngân sách bổ sung kinh phí cho Trung tâm y tế khu vực Phú Tân hơn 6 tỷ đồng và Trung tâm y tế khu vực Ngọc Hiển hơn 1,4 tỷ đồng để trả phần lương, thu nhập còn nợ nhân viên.

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, nguyên nhân 2 trung tâm y tế trên nợ lương, thu nhập của nhân viên do thiếu hụt kinh phí chủ yếu là do giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế không đủ chi trả tiền lương cho hệ điều trị, phần chi phí vượt dự toán còn tồn đọng của các năm trước chưa được Bảo hiểm xã hội thanh quyết toán. Do đó, Sở này đề nghị Sở Tài chính dùng ngân sách cấp bổ sung phần thiếu hụt để trả lương cho nhân viên y tế.

Trung tâm y tế khu vực Phú Tân nợ lương cán bộ nhân viên y tế nhiều tháng nay.

Tuy nhiên, Sở Tài chính Cà Mau cho rằng, việc Sở Y tế đề nghị ngân sách tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho phần thiếu hụt từ năm 2024 trở về trước của hai trung tâm chưa phù hợp, chưa đủ cơ sở chi theo quy định.

Theo Sở Tài chính, nếu thiếu hụt do giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế không đủ chi trả tiền lương cho hệ điều trị hoặc do chi phí vượt dự toán của các năm trước chưa được Bảo hiểm xã hội thanh quyết toán, Sở Y tế cần chủ động làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

“Ngân sách nhà nước không thể cấp bù phần tiền lương đã kết cấu trong giá dịch vụ”, văn bản Sở Tài chính nêu rõ.

Sở Tài chính nhấn mạnh, việc chi trả tiền lương cho viên chức, người lao động là cần thiết nhằm ổn định tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, việc cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng quy định. Do đó, Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế, với vai trò là cơ quan chủ quản, kiểm tra toàn diện tình hình thu chi tài chính của Trung tâm y tế khu vực Phú Tân và Trung tâm y tế khu vực Ngọc Hiển; làm rõ nguyên nhân mất cân đối và báo cáo bằng số liệu cụ thể.

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, hơn 120 nhân viên của Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân đang nợ lương, với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Riêng tiền trực mới được cấp cho một số tháng, phần còn lại đến nay vẫn chưa có nguồn để chi trả.

Một bác sĩ tại đây cho biết, tiền trực, tiền lương và nhiều khoản khác đã nhiều tháng chưa được chi trả. Với những bác sĩ có phòng mạch riêng còn có thể xoay xở, nhưng nhiều bác sĩ và nhân viên không có nguồn thu khác gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thời điểm Tết đã cận kề.