Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng kĩ thuật hiện đại điều trị ung thư phụ khoa

TPO - Bệnh viện K vừa ghi thêm một dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực điều trị ung thư phụ khoa. Lần đầu tiên tại Việt Nam, kĩ thuật sinh thiết hạch cửa sau phúc mạc sử dụng ICG (Indocyanine Green) được triển khai thành công hoàn toàn qua đường âm đạo, kết hợp với phẫu thuật nội soi qua đường tự nhiên (vNOTES) cho bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình đánh giá hạch được thực hiện bằng cách tiếp cận trực tiếp khoang sau phúc mạc qua đường âm đạo, không tạo bất kì vết mổ nào trên thành bụng, mở ra hướng đi mới trong phẫu thuật ung thư phụ khoa xâm lấn tối thiểu.

Bệnh nhân là nữ, 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, nhập viện do xuất huyết âm đạo bất thường sau mãn kinh. Qua thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung giai đoạn IA.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp điều trị thống nhất lựa chọn phương án sinh thiết hạch cửa sau phúc mạc bằng ICG qua vNOTES, đồng thời tiến hành cắt toàn bộ tử cung và hai phần phụ. Ca phẫu thuật do bác sĩ, TS. Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện K trực tiếp thực hiện, phối hợp cùng ê-kíp gây mê hồi sức do bác sĩ, TS.Trần Đức Thọ phụ trách. Toàn bộ quá trình phẫu thuật diễn ra an toàn, chính xác và đạt kết quả thuận lợi.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật.

Kết hợp của hai kĩ thuật hiện đại trong một cuộc mổ

vNOTES là kĩ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thế hệ mới, cho phép tiếp cận ổ bụng qua đường âm đạo. Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích nổi bật như không để sẹo, giảm đau sau mổ, phục hồi nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện, đồng thời đảm bảo tính thẩm mĩ tối đa cho người bệnh.

Song song với đó, sinh thiết hạch cửa bằng ICG hiện được xem là tiêu chuẩn tối ưu trong đánh giá tình trạng di căn hạch ở ung thư phụ khoa. Kĩ thuật này giúp xác định chính xác các hạch đầu tiên có nguy cơ tổn thương, qua đó tránh nạo vét hạch hệ thống không cần thiết, giảm đáng kể nguy cơ phù bạch huyết và các biến chứng thần kinh - mạch máu về lâu dài.

Việc tích hợp hai kĩ thuật tiên tiến trong cùng một ca phẫu thuật không chỉ thể hiện sự hội tụ về mặt công nghệ, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong điều trị ung thư phụ khoa hiện đại: đảm bảo hiệu quả điều trị triệt căn, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chất lượng sống cho người bệnh.

Với hơn 200 ca phẫu thuật vNOTES đã được thực hiện thành công, Bệnh viện K tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng và phát triển các kĩ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong điều trị ung thư phụ khoa tại Việt Nam.

Chia sẻ về dấu mốc này, TS. Lê Trí Chinh nhấn mạnh: “Từ nền tảng kinh nghiệm tích lũy qua hàng trăm ca phẫu thuật vNOTES, chúng tôi không ngừng học hỏi, cải tiến và sáng tạo nhằm đưa những kĩ thuật tiên tiến của thế giới vào thực hành lâm sàng. Việc kết hợp vNOTES với sinh thiết hạch cửa bằng ICG trong điều trị ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm là một bước tiến quan trọng, thể hiện năng lực chuyên môn cũng như tinh thần tiên phong vì lợi ích tối đa của người bệnh của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện K nói chung và khoa Ngoại Phụ khoa nói riêng”.