Bé trai 15 tuổi hôn mê vì đuối nước được cứu sống nhờ kịp 'thời gian vàng'

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống thành công một bệnh nhi 15 tuổi ở Hà Nội sau khi trẻ bị ngừng tim vì đuối nước. Câu chuyện là một minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của việc cấp cứu kịp thời trong các tình huống nguy hiểm liên quan đến đuối nước.

Theo thông tin từ người trực tiếp cứu hộ, bệnh nhi G.B (15 tuổi) bị trượt chân ngã xuống một hồ sâu trong lúc câu cá. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, em đã trong tình trạng hôn mê, tím tái, ngừng thở và ngừng tuần hoàn. Người dân đã ngay lập tức thực hiện ép tim cấp cứu tại chỗ trong khoảng 5 phút. Sau khi nhịp tim tự nhiên trở lại, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập viện, bệnh nhi G.B trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê sâu với điểm Glasgow chỉ từ 5-6 điểm, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng yếu. Các dấu hiệu khác như mạch 80 lần/phút, phổi có nhiều rale ẩm, chi lạnh và bụng chướng hơi đều cho thấy tình trạng tổn thương nghiêm trọng. Trước tình huống nguy hiểm, bệnh nhi được hồi sức tích cực ngay lập tức, bao gồm đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tim phổi, truyền dịch và sưởi ấm.

Bệnh nhi đã tỉnh táo và được theo dõi tại bệnh viện.

Với thời gian ngừng tuần hoàn chưa được xác định rõ, tiên lượng sống của bệnh nhi rất thấp. Tuy nhiên, các bác sĩ tại bệnh viện đã nỗ lực tối đa, chuyển bệnh nhi sang Trung tâm Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết tình trạng bệnh nhi khi nhập viện rất nguy hiểm, với nguy cơ tổn thương não nghiêm trọng do thiếu oxy kéo dài. Sau 72 giờ theo dõi và điều trị tích cực, các bác sĩ quyết định giảm an thần để đánh giá tri giác. Kết quả rất khả quan, bệnh nhi đã bắt đầu phục hồi rõ rệt, các phản xạ cải thiện tốt.

Hiện tại, sau 4 ngày điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo, nhận biết khi gọi hỏi và sức khỏe đang tiến triển tốt. Điều đáng mừng là chưa ghi nhận bất kì di chứng thần kinh nào, mặc dù tình trạng ban đầu rất nghiêm trọng.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc nhấn mạnh rằng vài phút đầu tiên sau khi trẻ bị đuối nước là "thời gian vàng" quyết định khả năng sống còn và mức độ hồi phục thần kinh. Nếu không tiến hành sơ cứu kịp thời và đúng cách, tình trạng thiếu oxy não kéo dài có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nghiêm trọng, ngay cả khi đã được hồi sức tích cực tại bệnh viện. Não chỉ có thể chịu đựng thiếu oxy trong khoảng 4-5 phút, sau thời gian này, tổn thương não thường không hồi phục.

Vì vậy, khi phát hiện trẻ bị đuối nước trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, ngừng tim, việc tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức (ép tim, thổi ngạt) và đưa nhanh đến cơ sở y tế gần nhất là cực kỳ quan trọng.

Tai nạn đuối nước ở trẻ em xảy ra rất nhanh và thường xuyên xảy ra trong những tình huống tưởng chừng như vô hại, như vui chơi hoặc câu cá gần ao, hồ, sông suối. Chỉ một phút lơ là, thiếu giám sát của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc cần tăng cường giám sát trẻ, đặc biệt trong dịp nghỉ học, khi trẻ thường xuyên tụ tập vui chơi gần các khu vực nước như ao, hồ, sông, suối. Ngoài ra, gia đình cần chủ động trang bị cho trẻ các kĩ năng phòng, chống đuối nước, bao gồm học bơi an toàn, kĩ năng tự nổi, kĩ năng kêu cứu và cách sử dụng các dụng cụ cứu hộ đơn giản. Đặc biệt, tuyệt đối không lao xuống nước cứu người khi không có phương tiện hoặc không có kỹ năng cứu hộ, mà thay vào đó, cần tìm vật nổi, gọi người lớn và lực lượng cứu hộ để hỗ trợ kịp thời.

Câu chuyện về bệnh nhi G.B là một lời nhắc nhở quan trọng về sự sống còn và tầm quan trọng của việc ứng phó nhanh chóng và chính xác trong các tình huống đuối nước, giúp giảm thiểu tối đa hậu quả đáng tiếc.