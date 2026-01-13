Lần đầu tại Việt Nam thay van tim, bắc cầu bằng nội soi 3D

TPO - Bệnh nhân 64 tuổi từng phẫu thuật và xạ trị ung thư vú hơn 30 năm trước vừa được điều trị thành công bằng kỹ thuật phẫu thuật nội soi 3D toàn bộ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD). Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam kỹ thuật này được áp dụng.

Ngày 13/1, thông tin từ BV ĐHYD cho biết, bệnh nhân là người phụ nữ 64 tuổi, nhập viện trong tình trạng khó thở, đau ngực khi gắng sức. Trên kết quả siêu âm tim, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị hở van động mạch chủ nặng do thoái hóa. Qua khảo sát mạch vành, bác sĩ phát hiện người bệnh bị hẹp 90% lỗ xuất phát động mạch vành bên phải.

Êkip mổ phối hợp thực hiện hai nhiệm vụ là thay van động mạch chủ và bắc cầu mạch vành

Qua hội chẩn, các bác sĩ thống nhất với chỉ định người bệnh cần được thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành trong một thì phẫu thuật. Tuy nhiên, với tiền căn xạ trị vùng ngực, việc mở xương ức theo phương pháp phẫu thuật tim hở kinh điển tiềm ẩn nguy cơ dính mô nhiều, khó kiểm soát phẫu trường và tăng biến chứng. Trước thách thức này, ê kíp phẫu thuật đã cân nhắc lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi 3D toàn bộ nhằm giảm xâm lấn, hạn chế sang chấn và hỗ trợ quá trình hồi phục cho người bệnh.

Theo TS.BS Phạm Trần Việt Chương, khoa Phẫu thuật Tim mạch của bệnh viện, hệ thống nội soi 3D với camera độ phân giải cao cho phép phẫu thuật viên quan sát rõ ràng cấu trúc gốc động mạch chủ, van tim và hệ thống động mạch vành nhờ khả năng phóng đại và tái hiện chiều sâu không gian. Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong các thao tác đòi hỏi độ chính xác cao như khâu van nhân tạo hay tạo miệng nối tĩnh mạch hiển – động mạch vành phải trong không gian hẹp của phẫu thuật nội soi.

Trong suốt ca mổ, ê kíp đồng thời thực hiện hai kỹ thuật phức tạp là thay van động mạch chủ sinh học và bắc cầu mạch vành. Thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể và thời gian ngưng tim được kiểm soát ở mức tương đương phẫu thuật mở. Theo đánh giá của ê kíp, thời điểm thả kẹp động mạch chủ, khi tim người bệnh đập lại tự nhiên, van hoạt động ổn định và dòng chảy qua cầu nối thông suốt là dấu mốc quan trọng khẳng định sự thành công và ổn định của ca phẫu thuật.

Các bác sĩ cho biết, những kết quả ghi nhận trong trường hợp này phù hợp với xu hướng được công bố trong y văn quốc tế. Nghiên cứu của Gilmanov DS và cộng sự (Innovations, 2023) cho thấy người bệnh thay van động mạch chủ bằng phẫu thuật nội soi có thời gian hồi phục ngắn hơn và mức độ đau sau mổ thấp hơn so với phẫu thuật mở. Tổng quan của Pitsis AA và Visouli AN (Springer, 2023) cũng ghi nhận phẫu thuật nội soi 3D là một hướng tiếp cận ngày càng được áp dụng rộng rãi trong phẫu thuật tim hiện đại.

BV ĐHYD sẽ tiếp tục nghiên cứu và chuẩn hóa các quy trình phẫu thuật tim ít xâm lấn

Ba giờ sau mổ, người bệnh được rút nội khí quản, ra khỏi hồi sức trong vòng 24 giờ và không cần truyền máu. Siêu âm tim sau phẫu thuật cho thấy phân suất tống máu đạt khoảng 60%, van hoạt động tốt, không ghi nhận rối loạn vận động vùng. Người bệnh sớm vận động, ít đau, sức khỏe bình phục tốt. 5 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã đủ điều kiện xuất viện.

Đánh giá về ca bệnh này, GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc BV ĐHYD cho biết, phẫu thuật nội soi 3D là một trong những lựa chọn điều trị phù hợp cho các trường hợp được chỉ định. Việc áp dụng kỹ thuật ít xâm lấn, khi được cân nhắc đúng chỉ định và thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa có thể góp phần giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Theo định hướng phát triển, BV ĐHYD sẽ tiếp tục nghiên cứu, chuẩn hóa và mở rộng các quy trình phẫu thuật tim ít xâm lấn, bao gồm nội soi 3D và các kỹ thuật hỗ trợ khác nhằm mang đến thêm những lựa chọn điều trị phù hợp, an toàn và hiệu quả cho người bệnh trong thời gian tới.