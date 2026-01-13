Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bệnh nhân nhập viện với bàn tay kẹt trong cối máy xay thịt

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tai nạn lao động xảy ra do người đàn ông không tuân thủ nguyên tắc an toàn trong quá trình sử dụng, vệ sinh máy móc công nghiệp.

Ngày 13/1, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay bị kẹt trong cối máy xay thịt.

BS-CKII Bùi Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Chi trên của bệnh viện này cho biết, nạn nhân là anh N.V.T (40 tuổi, quê Thanh Hóa), công nhân một xưởng chế biến thịt heo xay trên địa bàn TPHCM. Trong lúc vệ sinh máy, do sơ suất khi thiết bị vẫn đang hoạt động, bàn tay trái của anh T. trượt vào buồng xay và bị cuốn từ đầu vào sang đầu ra của máy. Dù được phát hiện và ngắt điện kịp thời, bàn tay của nạn nhân đã bị kéo gần như hoàn toàn qua thân máy.

benh-vien.jpg
Thời điểm nhập viện cấp cứu, bàn tay bệnh nhân bị chiếc máy xay thịt nuốt chửng

Khoảng một giờ sau tai nạn, anh T. được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng tay trái mắc kẹt chặt trong lõi máy xay gây đau đớn dữ dội. Các đầu ngón tay nạn nhân bị dập nát nghiêm trọng. Qua thăm khám và đánh giá nhanh, các bác sĩ xác định đây là chấn thương dập nát cẳng – bàn tay trái do tai nạn lao động, mức độ rất nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất máu và nhiễm trùng nếu không can thiệp kịp thời.

Nhận định tình trạng nguy kịch, kíp trực đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu ngay sau khi nhập viện. Do bàn tay bị cuốn sâu, xương gãy vụn, mô mềm dập nát hoàn toàn không còn khả năng phục hồi nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ bàn tay tại cổ tay để tháo chi ra khỏi máy. Đánh giá tiếp theo cho thấy 1/3 giữa cẳng tay trái bị dập nát nặng, cơ hoại tử, xương gãy vụn, không thể bảo tồn nên kíp mổ tiếp tục cắt cụt cao đến 1/3 trên cẳng tay nhằm giữ lại phần mô còn lành cho quá trình điều trị sau này.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực. Mỏm cụt hồng hào, khô, không ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng. Hiện, tình trạng sức khỏe của anh T. đã ổn định. Bệnh nhân được khâu đóng mỏm cụt và tiếp tục theo dõi phục hồi.

Bác sĩ Bùi Văn Phúc khuyến cáo, người lao động tuyệt đối không đưa tay trực tiếp vào họng máy, không thao tác hoặc vệ sinh máy khi thiết bị còn hoạt động. Trước khi xử lý bất kỳ sự cố nào, cần tắt máy và ngắt hoàn toàn nguồn điện. Việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động và nâng cao ý thức phòng ngừa là yếu tố then chốt để tránh những tai nạn đáng tiếc, để lại hậu quả nặng nề cho người lao động và gia đình.

Vân Sơn
#Tai nạn lao động trong chế biến thịt #Chấn thương bàn tay nặng do máy xay thịt #Nguy cơ mất tay do tai nạn máy móc #Yêu cầu an toàn lao động trong sản xuất #Cần tuân thủ quy trình vệ sinh máy móc #Phẫu thuật cắt bỏ tay trong tai nạn #Khuyến cáo về phòng ngừa tai nạn lao động #Hậu quả nghiêm trọng của tai nạn lao động #Chăm sóc sau phẫu thuật và phục hồi chức năng #Tăng cường ý thức an toàn cho người lao động

Xem thêm

Cùng chuyên mục