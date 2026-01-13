Bệnh nhân nhập viện với bàn tay kẹt trong cối máy xay thịt

TPO - Tai nạn lao động xảy ra do người đàn ông không tuân thủ nguyên tắc an toàn trong quá trình sử dụng, vệ sinh máy móc công nghiệp.

Ngày 13/1, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay bị kẹt trong cối máy xay thịt.

BS-CKII Bùi Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Chi trên của bệnh viện này cho biết, nạn nhân là anh N.V.T (40 tuổi, quê Thanh Hóa), công nhân một xưởng chế biến thịt heo xay trên địa bàn TPHCM. Trong lúc vệ sinh máy, do sơ suất khi thiết bị vẫn đang hoạt động, bàn tay trái của anh T. trượt vào buồng xay và bị cuốn từ đầu vào sang đầu ra của máy. Dù được phát hiện và ngắt điện kịp thời, bàn tay của nạn nhân đã bị kéo gần như hoàn toàn qua thân máy.

Thời điểm nhập viện cấp cứu, bàn tay bệnh nhân bị chiếc máy xay thịt nuốt chửng

Khoảng một giờ sau tai nạn, anh T. được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng tay trái mắc kẹt chặt trong lõi máy xay gây đau đớn dữ dội. Các đầu ngón tay nạn nhân bị dập nát nghiêm trọng. Qua thăm khám và đánh giá nhanh, các bác sĩ xác định đây là chấn thương dập nát cẳng – bàn tay trái do tai nạn lao động, mức độ rất nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất máu và nhiễm trùng nếu không can thiệp kịp thời.

Nhận định tình trạng nguy kịch, kíp trực đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu ngay sau khi nhập viện. Do bàn tay bị cuốn sâu, xương gãy vụn, mô mềm dập nát hoàn toàn không còn khả năng phục hồi nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ bàn tay tại cổ tay để tháo chi ra khỏi máy. Đánh giá tiếp theo cho thấy 1/3 giữa cẳng tay trái bị dập nát nặng, cơ hoại tử, xương gãy vụn, không thể bảo tồn nên kíp mổ tiếp tục cắt cụt cao đến 1/3 trên cẳng tay nhằm giữ lại phần mô còn lành cho quá trình điều trị sau này.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực. Mỏm cụt hồng hào, khô, không ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng. Hiện, tình trạng sức khỏe của anh T. đã ổn định. Bệnh nhân được khâu đóng mỏm cụt và tiếp tục theo dõi phục hồi.

Bác sĩ Bùi Văn Phúc khuyến cáo, người lao động tuyệt đối không đưa tay trực tiếp vào họng máy, không thao tác hoặc vệ sinh máy khi thiết bị còn hoạt động. Trước khi xử lý bất kỳ sự cố nào, cần tắt máy và ngắt hoàn toàn nguồn điện. Việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động và nâng cao ý thức phòng ngừa là yếu tố then chốt để tránh những tai nạn đáng tiếc, để lại hậu quả nặng nề cho người lao động và gia đình.