Tết Bính Ngọ 2026: Để lời chúc 'sinh con như ý' không chỉ dừng lại ở lời chúc

Đằng sau lời chúc “sinh con như ý” là những năm tháng chờ đợi và không ít nỗi lo về hành trình phía trước. Tết Bính Ngọ 2026, IVF Việt Âu – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt mong trở thành một điểm tựa để các gia đình hiếm muộn bắt đầu hành trình tìm con bằng sự an tâm và niềm tin đúng lúc.

Với nhiều cặp vợ chồng, “hiếm muộn” không chỉ là một chẩn đoán y khoa. Đó còn là chuỗi ngày phải học cách bình thản trước những câu hỏi vô tình, học cách mỉm cười trong những bữa cơm sum họp, và học cách mạnh mẽ ngay cả khi trong lòng rối bời. Có gia đình chần chừ vì sợ “bắt đầu rồi không biết sẽ đi đến đâu”. Có gia đình đắn đo vì kinh tế, bởi mỗi cột mốc điều trị đều kéo theo những khoản chi khiến họ thêm áp lực.

BS Nguyễn Ngọc Anh - IVF Việt Âu đồng hành cùng các cặp vợ chồng ngay từ bước thăm khám và định hướng điều trị hiếm muộn

Theo PGS.BS. Ivan Reich – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Việt Âu, sự chần chừ ấy là điều ông gặp thường xuyên trong quá trình làm việc tại Việt Nam. Ông chia sẻ: “Tôi thấy nhiều gia đình vẫn còn ngần ngại khi đi khám hiếm muộn, một phần vì họ sợ bắt đầu rồi không biết sẽ đi đến đâu, phần vì rào cản kinh tế khiến họ chần chừ thêm một năm nữa. Vì vậy, chương trình hỗ trợ dịp Tết này là lời động viên của tôi và đội ngũ IVF Việt Âu gửi đến các ba mẹ: hãy mạnh dạn bước đầu tiên, để năm mới không chỉ là lời chúc ‘sinh con như ý’, mà là một hành trình được bắt đầu bằng sự an tâm, tử tế và hy vọng. Chúng tôi mong chương trình không chỉ là ưu đãi chi phí, mà là một cái nắm tay đúng lúc, giúp ba mẹ an tâm hơn khi bắt đầu.”

Khi điều trị hiếm muộn cần “rõ ràng” ngay từ bước đầu

Khác với tâm lý “thử xem sao” ở nhiều lĩnh vực, điều trị hiếm muộn là hành trình mà mỗi quyết định đều cần sự rõ ràng: rõ nguyên nhân, rõ hướng đi, rõ những bước quan trọng và cả những rủi ro có thể gặp. Theo đại diện trung tâm, “rõ ràng” không chỉ nằm ở phác đồ, mà còn ở cách bác sĩ giải thích để người bệnh hiểu mình đang ở đâu, sẽ làm gì tiếp theo, và vì sao cần làm như vậy.

Tại IVF Việt Âu – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Vĩnh Phúc – Phú Thọ), trung tâm cho biết đang triển khai thăm khám – điều trị theo quy trình chuẩn hóa, đồng thời cá thể hóa phác đồ cho từng gia đình dựa trên thể trạng, tiền sử và mục tiêu sinh con. “Hiếm muộn không có một công thức chung. Điều quan trọng là tìm đúng nguyên nhân, chọn đúng giải pháp, và đồng hành đủ sát để người bệnh không cảm thấy mình ‘đơn thương độc mã’,” đại diện IVF Việt Âu chia sẻ.

Định hướng theo tiêu chuẩn châu Âu, tối ưu trải nghiệm chăm sóc

IVF Việt Âu được giới thiệu là trung tâm hỗ trợ sinh sản tại khu vực, được định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu, ứng dụng công nghệ cùng hệ thống labo và trang thiết bị hiện đại nhằm tối ưu hiệu quả điều trị và nâng cao trải nghiệm chăm sóc người bệnh. Trung tâm do PGS.BS. Ivan Reich (Cộng hòa Séc) – bác sĩ có hơn 40 năm kinh nghiệm – dẫn dắt chuyên môn.

BS Phan Nguyễn Bảo Nguyên - IVF Việt Âu thực hiện thủ thuật chọc hút trứng, một trong những bước quan trọng của hành trình IVF, đòi hỏi kỹ thuật chuẩn xác và theo dõi sát

Sau hơn 3 năm hoạt động, IVF Việt Âu cho biết đã đồng hành cùng nhiều cặp vợ chồng tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận, góp phần đón hàng trăm em bé khỏe mạnh chào đời. Tuy mỗi hành trình khác nhau, điểm chung mà trung tâm hướng tới là tạo cảm giác “được dẫn đường”: từ những lần thăm khám đầu tiên, tư vấn nguyên nhân, chuẩn bị sức khỏe, tạo phôi – lựa chọn phôi, cho đến những bước then chốt như chuyển phôi và theo dõi sau điều trị.

“Tìm con” không chỉ cần can đảm, mà cần một điểm tựa

Điều trị hiếm muộn đôi khi là một cuộc chạy bền về cảm xúc. Có những gia đình đi qua nhiều nơi, nhiều lần bắt đầu, nhiều lần thất vọng. Và cũng có những gia đình chỉ cần một “khoảnh khắc đủ tin” – tin vào một hướng đi rõ ràng, tin vào sự đồng hành tử tế – để dám bước tiếp.

Gia đình chị Trần Thị Hoài Thu (Phú Thọ) lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc bên đội ngũ IVF Việt Âu sau khi đón em bé khỏe mạnh chào đời

Chị Trần Thị Hoài Thu (Phú Thọ) là một trong những trường hợp như vậy. Chị kể mình kiên trì “tìm con” suốt 4 năm, từng thăm khám nhiều nơi nhưng chưa có kết quả. Đến khi biết IVF Việt Âu có chương trình hỗ trợ chi phí dịp khai trương năm 2023, chị mới mạnh dạn “khám thử một lần”. “Em đã đi nhiều nơi tìm con nhưng chưa có kết quả, may mắn sau lần ưu đãi dịp khai trương của IVF Việt Âu vào năm 2023, em đã mạnh dạn khám thử và chỉ sau lần đầu tiên chuyển phôi, em đã đón được con yêu mạnh khỏe như ý trên tay,” chị Thu chia sẻ. “Em thấy những chương trình hỗ trợ chi phí như thế này vô cùng nhân văn, giúp các gia đình mong con, nhất là những gia đình còn nhiều rào cản về kinh tế có thêm cơ hội để bắt đầu và vững tin đi đến kết quả.”

Câu chuyện của chị Thu, theo phía trung tâm, là một lát cắt rất thật của hành trình hiếm muộn: khi người bệnh không chỉ cần kỹ thuật, mà cần cả sự thấu hiểu. Có những nỗi lo không đo bằng xét nghiệm: lo bắt đầu rồi dở dang, lo “mình có đủ lực không”, lo “mình có đang đi đúng hướng không”. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, “đồng hành” không phải khẩu hiệu, mà là việc hiện diện đúng lúc – giải thích rõ ràng, hướng dẫn từng bước, và chia sẻ gánh nặng ở những đoạn dễ khiến người bệnh chùn bước nhất.

IVF Việt Âu – Điểm tựa cho hành trình mong con

IVF Việt Âu cho biết chương trình hỗ trợ dịp Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế theo hướng “hỗ trợ đúng chỗ” – tập trung vào những mối quan tâm thực tế của các gia đình: được tư vấn đúng ngay từ đầu, có thêm điều kiện để lựa chọn phôi khỏe, và được chia sẻ rủi ro ở bước quan trọng.

Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình “Mở lộc xuân sang – Đón ngựa vàng như ý 2026”, các cặp vợ chồng sẽ được thăm khám và tư vấn hoàn toàn miễn phí vào thứ Bảy hằng tuần, nhằm giúp xác định đúng nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Ở giai đoạn then chốt, trung tâm triển khai ưu đãi sàng lọc phôi IVF PGT với chính sách tặng 1 phôi khi sàng lọc từ 5 phôi, đồng thời giảm 2 triệu đồng cho mỗi phôi sàng lọc (khi sàng lọc ít hơn 5 phôi), giúp các gia đình chủ động lựa chọn phôi khỏe, hướng tới mục tiêu sinh con khỏe mạnh. Đặc biệt, với mong muốn “chia sẻ rủi ro” thay vì chỉ giảm chi phí, IVF Việt Âu áp dụng chính sách hoàn chi phí chuyển phôi lần đầu nếu chưa thành công như một cam kết đồng hành ở bước quyết định. Dịp đầu năm mới, trung tâm cũng gửi tặng lì xì 5 – 10 – 15 triệu đồng như lời chúc may mắn và động viên các gia đình vững tin bắt đầu, với tổng mức hỗ trợ trong chương trình lên đến 40 triệu đồng.

Chương trình Tết Bính Ngọ 2026 tại IVF Việt Âu với tổng mức hỗ trợ lên đến 40 triệu đồng, tiếp sức cho các gia đình mong con bắt đầu hành trình bằng sự an tâm

Đại diện trung tâm nhấn mạnh, điều trị hiếm muộn là hành trình cần nhiều dũng khí, và đôi khi điều một gia đình cần nhất không chỉ là một gói hỗ trợ, mà là cảm giác “mình được đi cùng ai đó” một cách rõ ràng và tử tế. “Nếu có thể gửi một lời chúc đầu năm đến các gia đình mong con, chúng tôi muốn nói rằng: ba mẹ xứng đáng được bắt đầu bằng sự an tâm,” đại diện IVF Việt Âu chia sẻ.