Sanofi và Long Châu tiên phong triển khai thu gom và tái chế nhựa từ vỉ thuốc vì tương lai xanh

Vừa qua, Sanofi hợp tác cùng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiên phong triển khai dự án “Thu gom & Tái chế nhựa từ vỉ thuốc vì tương lai xanh”, nhằm góp phần thu gom, xử lý và tái chế nhựa, giảm thiểu tác động môi trường.

Theo thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau thời gian ban hành các quy định bắt buộc đối với Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility (EPR), mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Việc xử lý và tái chế rác thải nhựa còn nhiều hạn chế khi có đến 90% rác thải nhựa được xử lý theo cách chôn, lấp, đốt và chỉ có 10% còn lại là được tái chế.

Các xếp hạng toàn cầu cho thấy, Việt Nam nằm trong 10 quốc gia đứng đầu về ô nhiễm nhựa và 5 quốc gia chưa quản lý tốt rác thải nhựa.

Bên cạnh tỷ lệ tái chế thấp, phần lớn người dân cũng chưa có thói quen phân loại rác thải nhựa tại nguồn đúng cách, mà thường trộn lẫn với rác sinh hoạt và thải ra môi trường.

Khởi động dự án thu gom vỉ thuốc cũ tiên phong trong ngành dược phẩm, hướng đến giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

Với tầm nhìn chung phát triển bền vững song hành bảo vệ môi trường, Sanofi-Aventis Việt Nam (Sanofi) và hệ thống nhà thuốc Long Châu chủ động khởi động dự án thu gom và tái chế nhựa từ vỉ thuốc. Dự án hướng đến nâng cao nhận thức của người dân về việc phân loại rác tại nguồn, đồng thời thu gom và cung cấp giải pháp tái chế nhựa từ vỉ thuốc đã qua sử dụng, giảm gánh nặng môi trường từ rác thải nhựa. Đây là bước đi tiên phong trong ngành y dược, thể hiện quyết tâm cao của hãng dược phẩm và chuỗi nhà thuốc gắn với trách nhiệm môi trường. Trong đó, lần đầu tiên hệ thống nhà thuốc đóng vai trò “trạm xanh”, cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng trên hành trình tái chế nhựa từ vỉ thuốc và thúc đẩy lối sống bền vững.

Ở giai đoạn thí điểm, dự án đang được triển khai tại 100 nhà thuốc Long Châu tại TP.HCM, tạo tiền đề đánh giá mở rộng ra các đô thị có lượng rác thải nhựa lớn khác. Các thùng thu gom vỉ thuốc được đặt tại các nhà thuốc, sau đó được xử lý bởi đối tác chuyên môn của dự án. Hai đơn vị đặt mục tiêu sớm nhân rộng mô hình này trên toàn hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc Long Châu ở 34 tỉnh thành trong tương lai, để người dân mọi miền dễ dàng tham gia, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa và gieo thêm hạt mầm sống xanh hạnh phúc.

Thùng thu gom vỉ thuốc được đặt ở vị trí dễ thấy tại nhà thuốc Long Châu.

Cụ thể, từ ngày 07/01/2026, khách hàng mang vỉ thuốc cũ, vỉ thuốc đã qua sử dụng (không chứa viên thuốc) đến các nhà thuốc Long Châu ở TP.HCM sẽ được ghi nhận hành động xanh bằng cách đặc biệt. Với mỗi lượt đổi vỉ thuốc, khách hàng sẽ được cộng 100 điểm thưởng vào tài khoản tích điểm của Long Châu thông qua số điện thoại đăng ký. Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng quy đổi điểm thưởng khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống. Chương trình không giới hạn số lượt đổi vỉ thuốc, qua đó khuyến khích người dân chủ động tham gia, tích lũy điểm thưởng và góp phần bảo vệ môi trường.

Đây là hoạt động nằm trong dự án vì tương lai xanh được ký kết giữa Sanofi cùng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu. Sự kiện có sự tham dự của ông Didier Martin - Giám đốc Ngành hàng Dược phẩm Sanofi Việt Nam, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng ban lãnh đạo cấp cao của các đơn vị.

Long Châu cùng Sanofi Việt Nam nâng tầm hợp tác chiến lược, thắt chặt cam kết đồng hành bảo vệ môi trường bền vững và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Ông Didier Martin - Giám đốc Ngành hàng Dược phẩm, Sanofi Việt Nam cho biết: "Đây là dự án mở rộng cam kết trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất của Sanofi, vỉ thuốc thu gom không chỉ giới hạn trong sản phẩm của Sanofi mà mở rộng đến tất cả các nhãn hiệu khác. Các dự án thu gom và xử lý rác thải nhựa vẫn còn mới mẻ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, song chúng tôi tin rằng mô hình này sẽ sớm được lan tỏa rộng rãi và mang lại nhiều tác động thiết thực hơn đến môi trường”.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cũng bày tỏ: “Long Châu mong muốn đồng hành lâu dài cùng Sanofi trong các dự án xanh và bền vững. Với hệ thống nhà thuốc rộng khắp cả nước cùng đội ngũ dược sĩ tận tâm, thấu hiểu sâu sắc khách hàng, chúng tôi sẽ trở thành “cánh tay nối dài” lan tỏa thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa, vì tương lai xanh đến hàng triệu người Việt. Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh hơn, chúng tôi không chỉ nỗ lực đưa dược phẩm chất lượng với giá dễ tiếp cận đến toàn dân, mà còn chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.”

Đoàn lãnh đạo cấp cao Sanofi Việt Nam đã đến thăm và triển khai dự án trực tiếp tại nhà thuốc Long Châu.

Thông qua dự án “Thu gom & Tái chế nhựa từ vỉ thuốc vì tương lai xanh”, Long Châu và Sanofi Việt Nam mong muốn nâng tầm hợp tác chiến lược lâu dài trong các chiến dịch bảo vệ sức khỏe toàn dân và môi trường. Hai đơn vị kỳ vọng nối tiếp thành công của chương trình thu gom và xử lý rác thải nhựa từ bút tiêm insulin, bình hen suyễn trước đó. Qua đó mở rộng quy mô và tạo dựng một mô hình hợp tác bền vững, mang tính chiến lược trong quản lý rác thải y tế và bảo vệ môi trường.

Vào ngày 17/12/2025, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã nhận Huy hiệu Committed từ tổ chức quốc tế EcoVadis, tôn vinh hoạt động hiệu quả trên bốn trụ cột trọng yếu: môi trường, lao động và nhân quyền, đạo đức kinh doanh và mua sắm bền vững. Được biết, EcoVadis là tổ chức xếp hạng phát triển bền vững uy tín hàng đầu thế giới, hiện đánh giá hơn 130.000 doanh nghiệp toàn cầu. Việc được ghi nhận bởi EcoVadis là dấu mốc quan trọng, khẳng định chiến lược phát triển bền vững của đơn vị đang đi đúng hướng và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế về thực thi ESG.