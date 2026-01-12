Người đàn ông nguy kịch nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn sau khi ăn tiết canh dê

TPO - Người đàn ông ở Hà Tĩnh bị suy thận cấp, rơi vào tình trạng nguy kịch, nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Gia đình cho biết, trước đó khoảng 10 ngày, bệnh nhân có ăn tiết canh dê.

Ngày 12/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cấp cứu cho bệnh nhân T.T.H (55 tuổi, trú phường Thành Sen) do nhiễm khuẩn huyết, nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn do ăn tiết canh dê cách đây 10 ngày. Hiện nam bệnh nhân đã được chuyển viện ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu.

Theo phía bệnh viện, trước đó khoảng 12h ngày 10/1, ông H. đang ở nhà thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ngã nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám.

Bệnh nhân H. nguy kịch do nghi nhiễm liên cầu lợn, được chuyển tuyến ra Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Tại đây, qua thăm khám, bệnh nhân bị sốt, đau đầu, nói ngọng, đau nhức toàn thân, trên cơ thể xuất hiện nhiều nốt xuất huyết dưới da. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng, tăng men gan, theo dõi suy thận cấp.

Căn cứ vào các triệu chứng, các bác sĩ nghi bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Bệnh viện khuyến cáo người dân nên ăn chín, uống sôi, hạn chế ăn tiết canh và các thực phẩm sống.

Qua lời kể của người nhà bệnh nhân, ông H. có tiền sử bệnh viêm gan B, uống thuốc điều trị thường xuyên. Cách đây 10 ngày, ông này có đi ăn tiết canh dê và thịt dê tại một quán ăn trên địa bàn. Khoảng 5 ngày sau, ông H. xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, chóng mặt. Người thân nghi ngờ nguyên nhân có thể trong bát tiết canh dê mà ông H. ăn có pha với tiết canh lợn.