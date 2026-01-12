Người đàn ông nguy kịch vì lây thuỷ đậu từ con gái

TPO - Bị lây thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, anh B.V.H (36 tuổi, trú tại Hưng Yên) đã rơi vào tình trạng nguy kịch do biến chứng viêm phổi ARDS, phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, anh H. xuất hiện các biểu hiện đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó đau họng và sốt cao. Trong nhiều ngày liền, bệnh nhân tự điều trị tại nhà bằng kháng sinh, thuốc hạ sốt, giảm ho và bôi thuốc ngoài da lên các nốt phỏng nghi thủy đậu, song tình trạng không cải thiện. Các nốt mụn nước nhanh chóng lan từ da đầu xuống mặt rồi phủ khắp cơ thể.

Bệnh nhân thở máy do biến chứng bệnh thuỷ đậu.

Khi sốt liên tục, có thời điểm lên tới 39–40°C, gia đình đã truyền dịch tại nhà nhưng bệnh không thuyên giảm. Do xuất hiện suy hô hấp tiến triển, anh H. được đưa đến cơ sở y tế và nhanh chóng chuyển tuyến khẩn cấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi lan tỏa, phải an thần và thở máy với thông số ô xy 100%. Ngoài ra, người bệnh còn có rối loạn đông máu và hội chứng nhiễm trùng nặng. Trên da xuất hiện nhiều mụn nước, mụn mủ kích thước không đồng đều.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số CRP tăng rất cao, lên tới 340,3 mg/L. Điểm SOFA ban đầu là 4 điểm, sau 48 giờ điều trị tích cực giảm còn 3 điểm. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS – biến chứng nặng do thủy đậu gây ra.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp đặc biệt, bởi bệnh nhân còn trẻ, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, chưa từng mắc thủy đậu và cũng chưa tiêm vắc xin phòng bệnh. Tuy nhiên, khi nhiễm virus, bệnh diễn tiến rất nhanh, gây biến chứng nặng ở phổi, buộc phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy. Trường hợp này cũng cho thấy nguy cơ lây lan thủy đậu cao trong gia đình khi có tiếp xúc gần.

Sau 9 ngày điều trị, tình trạng hô hấp của bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện, nhu cầu ô xy giảm dần, rối loạn đông máu được kiểm soát, các tổn thương da bắt đầu khô. Dù vậy, tổn thương phổi vẫn còn nặng, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella zoster gây ra, thường biểu hiện bằng sốt, mệt mỏi, đau đầu, chán ăn và các nốt mụn nước trên da. Bệnh hay gặp ở trẻ em, song người lớn chưa từng mắc và chưa được tiêm vắc xin vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và dễ gặp biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc khuyến cáo, vắc xin phòng thủy đậu hiện đã được triển khai rộng rãi, tiêm phòng đầy đủ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các biến chứng nặng. Những người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch hoặc chưa từng mắc thủy đậu nên chủ động tiêm vắc xin. Khi tiếp xúc với người đang mắc bệnh, cần thực hiện các biện pháp phòng hộ để hạn chế lây nhiễm. Người lớn nếu có biểu hiện nghi ngờ thủy đậu không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời.