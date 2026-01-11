Thẩm mỹ 'chui' dùng người không bằng cấp tiêm filler, cắt mí trái phép cho khách

TPO - Cơ quan chức năng vừa xử phạt một cơ sở thẩm mỹ thực hiện các dịch vụ xâm lấn như phun xăm, tiêm filler, nhấn mí, cắt mí mắt nhưng chưa được cấp phép, thậm chí người thực hiện thủ thuật y tế không có chứng chỉ chuyên môn.

Tối 10/1, Công an phường Tân Thành, TPHCM vừa phát cảnh báo nguy cơ từ các cơ sở làm đẹp hoạt động trái phép.

Theo Công an phường Tân Thành, thời gian gần đây, nhu cầu làm đẹp như phun xăm thẩm mỹ, tiêm filler, nhấn mí, cắt mí mắt… ngày càng gia tăng. Lợi dụng tâm lý “làm đẹp nhanh, giá rẻ, không đau”, nhiều cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép đã quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người dân.

Chủ cơ sở vi phạm làm việc với công an.

Ngày 6/1, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tân Thành phát hiện một cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn phường có dấu hiệu hoạt động trái phép. Đơn vị đã tham mưu UBND phường Tân Thành kiểm tra và xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở này thực hiện nhiều dịch vụ xâm lấn cơ thể người như phun xăm thẩm mỹ, thêu môi, mày, tiêm filler, nhấn mí, cắt mí mắt; có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm nhưng chưa được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Người trực tiếp thực hiện các thủ thuật không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật. Việc quảng cáo, nhận khách chủ yếu thông qua mạng xã hội và các mối quan hệ quen biết.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, UBND phường Tân Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở với số tiền 94 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay toàn bộ hoạt động sai phạm.

Công an phường Tân Thành khuyến cáo người dân chỉ lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ được cấp phép hợp pháp, có bác sĩ chuyên môn và đủ điều kiện hành nghề. Tuyệt đối không tin các quảng cáo làm đẹp giá rẻ, làm tại nhà, không giấy phép trên mạng xã hội.

Người dân cần nhận thức rõ các dịch vụ như tiêm filler, nhấn mí, cắt mí… đều là thủ thuật xâm lấn, nếu thực hiện sai quy định có thể gây biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Khi phát hiện cơ sở làm đẹp có dấu hiệu hoạt động trái phép, cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an để xử lý theo quy định.