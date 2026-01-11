Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Thẩm mỹ 'chui' dùng người không bằng cấp tiêm filler, cắt mí trái phép cho khách

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng vừa xử phạt một cơ sở thẩm mỹ thực hiện các dịch vụ xâm lấn như phun xăm, tiêm filler, nhấn mí, cắt mí mắt nhưng chưa được cấp phép, thậm chí người thực hiện thủ thuật y tế không có chứng chỉ chuyên môn.

Tối 10/1, Công an phường Tân Thành, TPHCM vừa phát cảnh báo nguy cơ từ các cơ sở làm đẹp hoạt động trái phép.

Theo Công an phường Tân Thành, thời gian gần đây, nhu cầu làm đẹp như phun xăm thẩm mỹ, tiêm filler, nhấn mí, cắt mí mắt… ngày càng gia tăng. Lợi dụng tâm lý “làm đẹp nhanh, giá rẻ, không đau”, nhiều cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép đã quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người dân.

613424988-1369982081837242-8559422656527425617-n.jpg
Chủ cơ sở vi phạm làm việc với công an.

Ngày 6/1, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tân Thành phát hiện một cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn phường có dấu hiệu hoạt động trái phép. Đơn vị đã tham mưu UBND phường Tân Thành kiểm tra và xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở này thực hiện nhiều dịch vụ xâm lấn cơ thể người như phun xăm thẩm mỹ, thêu môi, mày, tiêm filler, nhấn mí, cắt mí mắt; có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm nhưng chưa được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Người trực tiếp thực hiện các thủ thuật không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật. Việc quảng cáo, nhận khách chủ yếu thông qua mạng xã hội và các mối quan hệ quen biết.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, UBND phường Tân Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở với số tiền 94 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay toàn bộ hoạt động sai phạm.

Công an phường Tân Thành khuyến cáo người dân chỉ lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ được cấp phép hợp pháp, có bác sĩ chuyên môn và đủ điều kiện hành nghề. Tuyệt đối không tin các quảng cáo làm đẹp giá rẻ, làm tại nhà, không giấy phép trên mạng xã hội.

Người dân cần nhận thức rõ các dịch vụ như tiêm filler, nhấn mí, cắt mí… đều là thủ thuật xâm lấn, nếu thực hiện sai quy định có thể gây biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Khi phát hiện cơ sở làm đẹp có dấu hiệu hoạt động trái phép, cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#thẩm mỹ #hành nghề trái phép #TPHCM #tiêm filler #cắt mí #quảng cáo mạng #trái phép #pháp luật #nguy cơ #xử phạt #dịch vụ không phép

Xem thêm

Cùng chuyên mục