Nhịp sống phương Nam

Cháy thẩm mỹ viện 6 tầng ở TPHCM, 20 người thoát nạn

Nguyễn Dũng
TPO - Khu vực cháy phát sinh tại tầng hầm giữ xe, được xác định bắt nguồn từ ô tô 7 chỗ. Thời điểm xảy ra sự cố, trong tòa nhà có 20 người (trong đó 5 khách hàng) và đều kịp thời thoát nạn an toàn.

Ngày 30/11, UBND phường Bàn Cờ, TP.HCM đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM và Công an TP.HCM liên quan vụ cháy xảy ra tại thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

img-6292.jpg
Lực lượng chức năng kịp thời khống chế vụ cháy.

Theo báo cáo, lúc 15 giờ 43 ngày 29/11, Công an phường Bàn Cờ nhận tin người dân báo cháy tại cơ sở thẩm mỹ viện số 459B Nguyễn Đình Chiểu. Ngay sau đó, lực lượng công an, quân sự phường có mặt bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 tiến hành chữa cháy.

15 giờ 45 phút, bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường. Đến 16 giờ 15 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Cơ sở thẩm mỹ viện gồm 6 tầng và 1 tầng hầm, tổng diện tích khoảng 392 m². Khu vực cháy phát sinh tại tầng hầm giữ xe, được xác định bắt nguồn từ ô tô 7 chỗ biển số Cần Thơ đang đậu dưới hầm. Đây cũng là tài sản duy nhất bị thiệt hại.

Thời điểm xảy ra sự cố, trong tòa nhà có 20 người (trong đó 5 khách hàng) và đều kịp thời thoát nạn an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Dũng
