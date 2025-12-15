Lửa ngùn ngụt bao trùm nhà xưởng công ty gỗ ở TPHCM

TPO - Lửa cháy ngùn ngụt, thiêu rụi nhà xưởng công ty gỗ ở TPHCM, may mắn hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Clip: Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy

Đến 9h sáng 15/12, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy, xảy ra tại nhà xưởng công ty gỗ trên địa bàn phường Tân Hiệp, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát tại nhà xưởng Công ty TNHH Itree Furniture trên đường Tân Hiệp 14, phường Tân Hiệp.

Phát hiện vụ cháy, nhiều người cầm bình chữa cháy mini cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng. Đám cháy bùng phát mạnh, lan ra xung quanh, khói đen bốc lên cao.

Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Hiệp triển khai nhiều hướng, tiếp cận, dập lửa.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi.

Nhà xưởng Công ty TNHH Itree Furniture rộng hơn 1.000m2, chuyên sản xuất gỗ và chế biến từ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế..).

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.