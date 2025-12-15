Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lửa ngùn ngụt bao trùm nhà xưởng công ty gỗ ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lửa cháy ngùn ngụt, thiêu rụi nhà xưởng công ty gỗ ở TPHCM, may mắn hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Clip: Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy

Đến 9h sáng 15/12, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy, xảy ra tại nhà xưởng công ty gỗ trên địa bàn phường Tân Hiệp, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát tại nhà xưởng Công ty TNHH Itree Furniture trên đường Tân Hiệp 14, phường Tân Hiệp.

Phát hiện vụ cháy, nhiều người cầm bình chữa cháy mini cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng. Đám cháy bùng phát mạnh, lan ra xung quanh, khói đen bốc lên cao.

chay-2.jpg
chay-1.jpg
Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Hiệp triển khai nhiều hướng, tiếp cận, dập lửa.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi.

Nhà xưởng Công ty TNHH Itree Furniture rộng hơn 1.000m2, chuyên sản xuất gỗ và chế biến từ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế..).

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#cháy nhà xưởng #TPHCM #công ty gỗ #hỏa hoạn #cứu hộ #đám cháy #cảnh sát PCCC

Xem thêm

Cùng chuyên mục