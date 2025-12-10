Người đàn ông tử vong trong căn nhà cháy

TPO - Người đàn ông ở Thanh Hóa được phát hiện tử vong trong vụ cháy tại nhà riêng. Công an sở tại đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 1 người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là anh N.V.T. (SN 1985, trú làng Lúng, xã Như Xuân).

Chiếc xe bị thiêu rụi trong vụ cháy.

Theo cơ quan chức năng, tối qua (9/12), một số người dân phát hiện lửa bốc lên tại gara ô tô của anh T. gần khu vực đường Hồ Chí Minh qua xã Như Xuân. Ít phút sau, người dân phát hiện nhà riêng anh T. (cách đó khoảng 500m) cũng bốc cháy nên hô hoán dập lửa, trình báo chính quyền.

Lực lượng chức năng cùng người dân sau đó nỗ lực dập lửa. Khi ngọn lửa được khống chế thì phát hiện anh T. đã tử vong bên trong nhà. Vụ hỏa hoạn còn thiêu rụi nhiều tài sản của nạn nhân.

Sau vụ việc, công an sở tại đã phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

“Nghi vấn ban đầu được xác định nạn nhân tự thiêu tại nhà riêng. Vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh vào cuộc điều tra”, một nguồn tin cho hay.