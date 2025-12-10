Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thu hồi khu đất 'vàng' rộng hơn 8.000m² trên đường biển Nha Trang

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông báo thu hồi khu đất 70 Trần Phú rộng hơn 8.000m². Đây là trụ sở cũ của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

Chiều 10/12, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định thu hồi hơn 8.000m² đất tại số 70 Trần Phú theo Luật Đất đai 2024.

Việc thu hồi được thực hiện do Báo và Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa tự nguyện trả lại đất. UBND phường đã yêu cầu đơn vị này xác định giá trị tài sản còn lại trên đất để phục vụ quản lý.

dai.jpg
Khu đất 70 Trần Phú là trụ sở cũ của Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa.

Trước đó, tháng 10/2025, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kết luận dự án tại 70 Trần Phú thuộc nhóm dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp. Thanh tra xác định UBND tỉnh đã sử dụng khu đất này để thanh toán hợp đồng BT dự án trụ anten Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa khi chưa điều chỉnh phương án sắp xếp nhà đất, là không đúng với quy định và chỉ đạo của Thủ tướng tại thời điểm ký kết năm 2018.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu xử lý theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; đồng thời nghiên cứu đấu giá quyền sử dụng đất 70 Trần Phú và thực hiện quyết toán dự án để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định...

Phùng Quang
#đất vàng #thu hồi #Khánh Hòa #Nha Trang

