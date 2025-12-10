Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội: Phường Ô Chợ Dừa hoàn thành GPMB dự án đường Vành đai 1

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phường Ô Chợ Dừa đã hoàn thành công tác GPMB dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục mà không phải cưỡng chế. Trong khi đó, phường Láng tiếp tục cưỡng chế với 357 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng cho dự án này.

Chiều 10/12, UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, phường đã hoàn thành 100% công tác GPMB dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Theo UBND phường Ô Chợ Dừa, trên địa bàn phường có 591 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt. Đến nay, đã có 586 trường hợp bàn giao mặt bằng (đạt 99,2%), còn 5 trường hợp còn lại đã đồng thuận và cam kết bàn giao mặt bằng khi nhận nhà tái định cư.

Trước đó, thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), UBND phường Ô Chợ Dừa đã thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; đồng thời, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền hoàn thành công tác GPMB dự án trước 15/12.

z7312167041634-145d3a8c00a1a8e88a586c6f0fb3506b.jpg
Người dân bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 1.

Sau quá trình vận động, thuyết phục đến ngày 8/12, còn 22 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ngày 9/12, UBND phường tiếp tục tổ chức đối thoại và tối ngày 9/12, cả 22 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Liên quan đến dự án này, ngày 10/12, phường Láng (TP. Hà Nội) tiếp tục tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với những hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Theo báo cáo của UBND phường Láng, diện tích đất nằm trong chỉ giới GPMB của dự án trên địa bàn phường khoảng 30.047m2 với 597 phương án thu hồi. Đến nay, đã có 240 trường hợp bàn giao mặt bằng; còn lại 357 phương án chưa bàn giao.

UBND phường Láng đã chia làm 5 tổ công tác để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (quận Đống Đa cũ, nay là phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ) dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50m. Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao Voi Phục.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án được phê duyệt từ tháng 12.2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng chậm tiến độ do vướng mắc GPMB.

Thanh Hiếu
#Giải phóng mặt bằng #Hà Nội #Dự án xây dựng đường Vành đai 1 #Phường Ô Chợ Dừa

