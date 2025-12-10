Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Người dân bàn giao cá thể khỉ vàng quý hiếm thả về rừng

Hoài Nam
TPO - Một hộ dân ở Hà Tĩnh đã tự nguyện bàn giao cá thể khỉ vàng quý hiếm cho ngành chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 10/12, Công an xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã vận đồng thành công một hộ dân bàn giao cá thể khỉ vàng quý hiếm để thả về tự nhiên.

Theo đó, sau thời gian tuyên truyền của lực lượng công an xã Sơn Kim 1, sáng 9/12, chị Phạm Thị Nhung (trú tại thôn Kim Cương 2) đã tự nguyện bàn giao 1 cá thể khỉ vàng cho ngành chức năng để chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận cá thể khỉ vàng, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiến hành chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Cá thể khỉ vàng được bàn giao cho ngành chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.

Khỉ vàng là cá thể có tên khoa học là Macaca mulatta, có phạm vi phân bố ở Nam Á, Đông Nam Á và Hoa Kỳ. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP; đồng thời có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thuộc diện loài ưu tiên bảo vệ.

Được biết, thời gian qua Công an xã Sơn Kim 1 đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và Vườn Quốc gia Vũ Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, không săn bắt, nuôi nhốt và mua bán trái phép động vật hoang dã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tại các thôn xóm, lực lượng công an xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, phát tờ rơi, đồng thời khuyến khích người dân chủ động thông tin và giao nộp khi phát hiện, nuôi giữ động vật hoang dã trái phép. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn ngày càng được nâng cao.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #cá thể khỉ vàng quý hiếm #bàn giao cá thể khỉ vàng #Người dân bàn giao cá thể khỉ vàng quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên #Vườn quốc gia Vũ Quang

