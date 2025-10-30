Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thấy khỉ đuôi lợn đi lạc vào nhà, người phụ nữ bắt nộp cho công an

Hương Chi
Mạnh Thắng
TPO - Người phụ nữ phát hiện một con khỉ đi lạc vào nhà liền trình báo cơ quan chức năng. Con vật này sau đó được xác định là loài khỉ đuôi lợn nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, được phân loại là nguy cấp và quý hiếm, thuộc nhóm IB.

Ngày 30/10, đại diện Công an xã Nha Bích (tỉnh Đồng Nai) xác nhận, đơn vị này vừa tiếp nhận và tổ chức bàn giao cho cơ quan chức năng cá thể Khỉ đuôi lợn, tên khoa học là Macacaleonina, loại động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB, trong Sách Đỏ Việt Nam.

Theo thông tin từ Công an xã Nha Bích, trước đó đơn vị nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Nguyệt, ở ấp Minh Lập 6, về việc phát hiện có một con vật đi lạc vào nhà. Người phụ nữ này sau đó trình báo và tự nguyện giao nộp con khỉ nói trên cho Công an xã Nha Bích.

dn.jpg
Cơ quan chức năng tiếp nhận bàn giao con khỉ đi lạc vào nhà dân Ảnh: Công an xã Nha Bích

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Nha Bích đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm khu vực 6, Trạm Chăn nuôi và Thuỷ sản khu vực 7 tiếp nhận và xác định tình trạng sức khoẻ của cá thể Khỉ đuôi lợn.

Qua kiểm tra xác định, cá thể khỉ có sức khoẻ tốt, trọng lượng 10 kg, đủ điều kiện để thả về môi trường tự nhiên.

Vài ngày trước, một con khỉ bất ngờ vào khu vực nhà dân ở xã Dầu Tiếng (TPHCM) để quấy phá. Con khỉ trèo từ nhà này sang nhà kia đập phá đồ đạc, rồi lại trèo lên cây. Người dân địa phương không dám lại gần.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Dầu Tiếng phối hợp với các đơn vị đến hiện trường để xác minh và xử lý. Sau một thời gian truy tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện, khống chế và bắt được con khỉ.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Dầu Tiếng, con khỉ sau đó được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Dầu Tiếng để xử lý, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên phù hợp.

Hương Chi
Mạnh Thắng
