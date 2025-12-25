Trường ĐH đầu tiên đưa phòng mô phỏng đường sắt tốc độ cao vào đào tạo

TPO - Ngày 25/12, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) chính thức đưa vào vận hành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao, phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuẩn bị nhân lực cho các dự án đường sắt hiện đại của Việt Nam.

Sinh viên học tập, thực hành tại phòng mô phỏng.

Tham dự sự kiện quan trọng này có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, các nhà khoa học, chuyên gia, đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan báo chí và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường.

Đào tạo gắn với mô phỏng – xu hướng tất yếu

Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao được xây dựng theo mô hình đào tạo dựa trên mô phỏng – phương thức đào tạo tiên tiến đang được áp dụng phổ biến tại các quốc gia có hệ thống đường sắt phát triển. Hệ thống cho phép tái hiện toàn diện các kịch bản điều khiển, tổ chức vận hành và xử lý tình huống trong môi trường tiệm cận thực tế của đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Đầu tàu nơi đặt buồng lái điều khiển mô phỏng.

Thông qua phòng mô phỏng, sinh viên và học viên không chỉ được trang bị kiến thức lý thuyết mà còn được rèn luyện kỹ năng điều hành, khai thác, xử lý tình huống, quản lý vận hành theo các tiêu chuẩn công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn nghiêm ngặt – yêu cầu đặc thù của lĩnh vực đường sắt.

Theo lãnh đạo UTH, việc đầu tư phòng mô phỏng nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, giúp người học sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế, sẵn sàng tham gia vào các dự án đường sắt hiện đại trong tương lai.

Không chỉ phục vụ công tác đào tạo sinh viên, Phòng mô phỏng còn là không gian bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu khoa học và kết nối hợp tác với doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Nhà trường từng bước tham gia vào quá trình chuyển giao công nghệ, tiếp cận các mô hình vận hành tiên tiến và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt.

Bên trong toa tàu điều khiển.

Việc đưa phòng mô phỏng vào vận hành thể hiện tầm nhìn dài hạn, tinh thần chủ động của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Chuẩn bị cho tương lai ngành đường sắt Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, phát triển đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao là một trong những định hướng chiến lược đã được Đảng và Nhà nước xác định trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. Đây là lĩnh vực có hàm lượng khoa học – công nghệ cao, đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, tổ chức vận hành và chất lượng nguồn nhân lực.

Hệ thống đường ray, check - in ga tàu.

Triển khai Quyết định số 2230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia, Bộ trưởng đề nghị Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM tập trung phát huy hiệu quả Phòng mô phỏng trong đào tạo; xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị; tăng cường nghiên cứu khoa học, từng bước tham gia đề xuất các giải pháp kỹ thuật, mô hình vận hành và quản lý an toàn cho hệ thống đường sắt hiện đại.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị Nhà trường đẩy mạnh trao đổi học thuật, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước; huy động chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên đủ năng lực đáp ứng yêu cầu lâu dài của lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Mô phỏng tàu vận hành trên đường sắt tốc độ cao.

Người đứng đầu Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM phát huy vai trò trong hệ thống đào tạo nguồn nhân lực giao thông vận tải, góp phần chuẩn bị vững chắc các điều kiện cho sự phát triển của ngành đường sắt Việt Nam trong giai đoạn tới.

Clip toàn cảnh mô phỏng Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao.

Việc khánh thành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao không chỉ là dấu mốc phát triển của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, mà còn cho thấy sự chủ động của các cơ sở đào tạo trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực và năng lực tri thức, sẵn sàng đồng hành cùng các dự án đường sắt hiện đại của Việt Nam trong tương lai.