Sinh viên UTH trải nghiệm giao thông công cộng, lan tỏa thói quen di chuyển xanh

Sáng 4/11, ngay sau Tọa đàm “Sinh viên UTH chung tay vì giao thông công cộng hiện đại” và Lễ phát động Chiến dịch “Tuần lễ Giao thông xanh – Sinh viên UTH sử dụng giao thông công cộng” năm 2025, Top 28 thí sinh “Đại sứ Sinh viên UTH 2025” đã cùng nhau lên đường trải nghiệm thực tế các phương tiện giao thông công cộng của thành phố.

Từ hội trường ra phố – khi tri thức hòa vào nhịp sống đô thị

Không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, hành trình này là một lớp học thực tế sống động.

Các “đại sứ sinh viên” khoác trên mình màu áo UTH, hòa vào dòng người trên những tuyến xe buýt nội đô và tàu metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) – hai biểu tượng rõ nét nhất của nỗ lực chuyển mình hướng đến một đô thị giao thông bền vững.

Trên chuyến xe buýt, thí sinh Nguyễn Thành Gia Tiên (SBD 140) chia sẻ: “Khi trực tiếp sử dụng phương tiện công cộng, mình thấy rõ hơn sự tiện lợi, văn minh và tầm quan trọng của việc giảm xe cá nhân. Đây là việc nhỏ nhưng ý nghĩa, nếu sinh viên UTH cùng làm, chúng ta có thể tạo nên thay đổi lớn.”

Hình ảnh những sinh viên trẻ vui vẻ quét mã thanh toán, đứng chờ tại trạm, trò chuyện cùng người dân… đã tạo nên bức tranh giản dị mà đầy cảm hứng về thói quen di chuyển văn minh và tôn trọng cộng đồng – điều đang dần trở thành chuẩn mực mới trong xã hội hiện đại.

“Tuần lễ Giao thông xanh” – khởi đầu từ hành động thật

Theo Ban Tổ chức, chiến dịch “Tuần lễ Giao thông xanh – Sinh viên UTH sử dụng giao thông công cộng” do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM triển khai, kéo dài đến hết năm 2025, cao điểm từ 15 – 22/11/2025.

Chiến dịch hướng đến việc nâng cao nhận thức và hình thành thói quen di chuyển xanh, an toàn, thân thiện với môi trường trong sinh viên. Mỗi chuyến đi xe buýt hay metro của sinh viên không chỉ giúp giảm áp lực giao thông, mà còn là thông điệp lan tỏa lối sống văn minh đô thị.

PGS.TS Trần Quang Phú, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: “Trải nghiệm hôm nay không chỉ giúp sinh viên hiểu hơn về giá trị của giao thông công cộng, mà còn khơi dậy ý thức và niềm tự hào khi được góp phần vào quá trình xây dựng một TP. HCM văn minh, xanh và hiện đại.”

Các sinh viên trải nghiệm giao thông công cộng

Lan tỏa tinh thần sinh viên UTH – hành động vì tương lai bền vững

Hành trình của Top 28 “Đại sứ Sinh viên UTH 2025” là sự nối dài tự nhiên giữa hai hoạt động: giáo dục ý thức công dân và tôn vinh hình mẫu sinh viên hiện đại.

Nếu cuộc thi “Đại sứ Sinh viên UTH” tôn vinh bản lĩnh, trí tuệ và phong thái, thì hành trình trải nghiệm hôm nay lại chứng minh bằng hành động – rằng sinh viên UTH không chỉ nói, mà sẵn sàng bước ra thực tế để lan tỏa giá trị sống xanh.

Chiến dịch được kỳ vọng trở thành một phong trào thường niên, góp phần xây dựng thói quen sử dụng phương tiện công cộng khi đến trường, hướng đến “UTH – Trí tuệ, Văn minh, Hành động vì cộng đồng.”