SCG Sharing the Dream 2025: Sức mạnh của sẻ chia - vun đắp những ước mơ xanh

Mỗi hành trình học tập đều có một điểm khởi đầu khác nhau. Với nhiều sinh viên, đặc biệt là những bạn thiếu sự chở che của gia đình, con đường đến với tri thức luôn gập ghềnh hơn - nhưng cũng vì thế mà họ tỏa sáng mạnh mẽ hơn trong ý chí và nghị lực.

Từ nỗi đau đến nghị lực – ước mơ xanh của chàng sinh viên mồ côi

Tuổi thơ của Khổng Ngọc Cố (ĐH Công nghiệp Hà Nội) là chuỗi ngày không trọn vẹn. Bố mất khi em mới 5 tháng tuổi, mẹ - chỗ dựa duy nhất - cũng rời đi mãi mãi vào năm lớp 8. Trong những ngày tháng tăm tối nhất, Cố từng nghĩ đến việc buông bỏ. Nhưng lời dặn cuối cùng của mẹ “Dù mẹ có chuyện gì, con cũng phải cố mà học” đã trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cho em vượt qua nỗi mất mát.

Từ một cậu bé đơn độc, Cố tự lập, vừa học vừa làm thêm để duy trì việc học. Những kỳ nghỉ hè của em không phải là những ngày nghỉ ngơi, mà là chuỗi ca làm việc tại khu công nghiệp – nơi tiếng ồn của máy móc dần trở thành âm thanh quen thuộc, khơi dậy trong em niềm đam mê với tự động hóa.

“Em muốn trở thành kỹ sư có thể làm chủ hệ thống thông minh giúp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tối ưu sản xuất. Với em, đó là ước mơ “xanh” - không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng”, Cố chia sẻ.

Giữa những thiếu thốn vật chất, tri thức với Cố không chỉ là con đường thoát nghèo, mà là sức mạnh chữa lành và kiến tạo. Em muốn dùng chính những kiến thức chuyên ngành của mình, góp phần xây dựng và phát triển nền công nghiệp xanh cho cộng đồng, nơi công nghệ sẽ giúp ích cho con người và môi trường sống. Trước cơ hội được nhận học bổng Sharing the Dream 2025, em xúc động: “Không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, học bổng như ngọn lửa thắp sáng niềm tin, khẳng định rằng em không đơn độc trên hành trình này”.

Cố ấp ủ dự án “Công dân Xanh Tương Lai”, nơi sinh viên cùng lan tỏa thói quen sống bền vững. Với em, “cho đi là còn mãi” - mỗi hành động nhỏ nếu được nhân rộng sẽ tạo nên thay đổi lớn lao.

Sinh viên Khổng Ngọc Cố (thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.

Cô gái đất mỏ và giấc mơ nông nghiệp xanh

Nếu Khổng Ngọc Cố đại diện cho tinh thần bền bỉ vượt nghịch cảnh, thì Đỗ Thùy Trang (ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội) lại mang trong mình khát vọng kiến tạo thay đổi bằng tri thức và sáng tạo. Mất cha khi mới 11 tháng tuổi, lớn lên bên người mẹ công nhân tần tảo, Trang sớm học cách tự lập và biết ơn. “Tuổi thơ em có chút thiệt thòi, nhưng em không bao giờ thấy mình cô độc. Em được yêu thương và dạy cách tự đứng trên đôi chân mình”, Trang kể.

Từ tình yêu với kinh tế và trách nhiệm với môi trường, Trang cùng cô giáo chủ nhiệm cấp 3 phát triển dự án Nano bạc trong nông nghiệp công nghệ cao - Nateco, hướng tới mô hình “ba không, ba tăng”: Không hóa chất độc hại, không gây hại cho môi trường, không ảnh hưởng đến con người; Tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng sức đề kháng cho cây trồng.

Nano bạc hoạt động như “áo giáp sinh học” giúp cây trồng khỏe từ bên trong, không để lại tồn dư hóa chất. Dự án không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn là thông điệp nhân văn về phát triển bền vững, hướng đến nền nông nghiệp an toàn và hiệu quả.

Ở tuổi 18, Trang đã là Đảng viên trẻ, là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Định hướng và Phát triển Khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh. “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm cống hiến. Tuổi trẻ phải dám ước mơ, dám hành động và kiên trì tới cùng”, Trang chia sẻ.

Cô gái đất mỏ nhận ra “xanh” không chỉ là màu của cây lá, mà là màu của hi vọng - màu của tương lai bền vững. Và học bổng SCG Sharing the Dream chính là cầu nối để Trang gặp gỡ những người trẻ cùng lý tưởng, cùng nhau viết nên hành trình “thế hệ xanh” - nơi tri thức gắn với hành động, khát vọng gắn với cống hiến.

Đỗ Thuỳ Trang tích cực tham gia các dự án phát triển cộng đồng.

Từ người nhận đến người lan tỏa

Là người dân tộc thiểu số, sinh ra ở vùng còn nhiều khó khăn, Sư Minh Tuy từng nghĩ tương lai của mình chỉ gói gọn trong ước mơ có công việc ổn định để giúp gia đình. Nhưng hành trình với SCG Sharing the Dream đã mở ra cho Tuy một góc nhìn mới - nơi tri thức không chỉ là đích đến, mà còn là hành trình để lan tỏa giá trị.

Ban đầu, Minh Tuy tìm đến học bổng vì lý do tài chính, nhưng điều khiến em gắn bó lại nằm ở những giá trị tinh thần: “Học bổng không chỉ giúp em chi trả học phí, mà còn cho em cơ hội học kỹ năng, giao lưu và được các anh chị trong chương trình luôn hỗ trợ. Em thấy mình trưởng thành, tự tin và cởi mở hơn rất nhiều”.

Nhờ các buổi workshop và đào tạo của chương trình, Minh Tuy đã thay đổi hoàn toàn phong cách giao tiếp và tư duy phát triển bản thân.

“Trước đây, em nghĩ bảo vệ môi trường là việc của các doanh nghiệp lớn. Nhưng khi hiểu về ESG, em nhận ra thay đổi bắt đầu từ mỗi người - từ việc tiết kiệm điện, tái chế rác, đến chia sẻ kiến thức cho cộng đồng. Khi trở về quê hương, em mong muốn trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần ESG – hướng dẫn người dân phân loại rác, tiết kiệm năng lượng, từng bước xây dựng cộng đồng phát triển bền vững”, Tuy nói.

Từ một người được trao hạt giống niềm tin qua học bổng SCG Sharing the Dream, Minh Tuy giờ đây đã sẵn sàng trở thành người lan tỏa – mang những hiểu biết về ESG và khát vọng “xanh hóa” cộng đồng về chính nơi mình sinh ra và lớn lên.

Sinh viên Sư Minh Tuy tại lễ trao học bổng SCG Sharing the Dream 2024.

Hành trình 18 năm - gieo mầm niềm tin và trách nhiệm

Ba câu chuyện - ba hành trình khác nhau, nhưng đều chung một điểm gặp gỡ: niềm tin vào tri thức và sức mạnh của sẻ chia.

Từ những suất học bổng đầu tiên năm 2007 đến nay, SCG Sharing the Dream đã đồng hành cùng hàng nghìn sinh viên Việt Nam, không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn tài chính mà còn mở ra cánh cửa để hiểu sâu hơn về ESG - Môi trường, Xã hội và Quản trị minh bạch.

Trong triết lý phát triển của SCG, học bổng không chỉ là “cho đi” mà là “đồng hành” - đồng hành để xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam có tri thức, trách nhiệm và bản lĩnh hành động vì cộng đồng. Mỗi sinh viên sau khi nhận học bổng đều được tham gia chuỗi đào tạo kỹ năng mềm, tư duy ESG, và thực tế tại các nhà máy sản xuất của SCG - nơi triết lý phát triển bền vững được thể hiện rõ ràng qua từng quy trình.

Ông Kulachet Dharachandra – Giám đốc Quốc gia SCG Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy nhiều học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những nhóm yếu thế, đang gặp trở ngại trong việc tiếp tục con đường học tập của mình. Đó là lý do chúng tôi khởi động chương trình học bổng Sharing the Dream dành cho các em. Không chỉ vậy, chúng tôi còn mong muốn xây dựng một “Thế hệ xanh”, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi, hướng đến mục tiêu Net Zero và tương lai bền vững.”

Từ những mảnh đời từng chịu nhiều thiếu thốn, Khổng Ngọc Cố, Đỗ Thùy Trang, Sư Minh Tuy đã bước ra khỏi giới hạn của mình - trở thành đại diện tiêu biểu cho “thế hệ xanh”: dám mơ ước, dám hành động, dám cống hiến.

“Thế hệ xanh” không chỉ là một khái niệm, mà là lời cam kết: cam kết sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và hành tinh. Đó cũng là tầm nhìn mà SCG Sharing the Dream 2025 gửi gắm - vun đắp những ước mơ xanh để cùng Việt Nam vững bước tương lai.

150 suất học bổng đã được trao trong chương trình học bổng SCG Sharing the Dream 2025