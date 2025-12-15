Univers Tour lan tỏa giải pháp vật liệu xanh đến ĐH Tài Nguyên và Môi Trường

Ngày 13/12/2025 hành trình Univers Tour 2025 tiếp tục được nối dài với điểm dừng ý nghĩa tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (HCMUNRE). Sự kiện do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) phối hợp cùng Khoa Môi trường tổ chức, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận trực tiếp các giải pháp vật liệu xanh, đồng thời mở rộng không gian kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh yêu cầu về môi trường ngày càng được chú trọng.

Không khí sôi động mở đầu hành trình tri thức

Ngay từ khoảnh khắc đầu sự kiện, hội trường HCMUNRE tràn ngập năng lượng với tiết mục văn nghệ chào mừng đầy sức trẻ. Giai điệu sôi nổi và tinh thần tươi mới nhanh chóng khuấy động bầu không khí, giúp sinh viên hòa vào tinh thần học thuật, sẵn sàng cho một buổi sáng trải nghiệm trọn vẹn “tri thức đi cùng thực tiễn”.

Không chỉ vậy, khu vực booth trưng bày của Tiền Phong Nam ngay trước hội trường liên tục thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên Khoa Môi trường đến khám phá. Tại đây, sinh viên được trực tiếp tiếp cận các dòng sản phẩm ống nhựa PP-R, PVC-U và HDPE, tìm hiểu quy trình sản xuất, đặc tính kỹ thuật cũng như vai trò của vật liệu nhựa trong việc tối ưu tài nguyên, giảm thất thoát và hướng tới phát triển bền vững.

Không gian trải nghiệm không chỉ dừng lại ở quan sát, mà còn là nơi sinh viên chủ động đặt câu hỏi, trao đổi cùng đội ngũ kỹ sư Tiền Phong Nam về những vấn đề gắn liền với ngành học, từ cấp thoát nước đô thị, xử lý môi trường cho đến hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Chia sẻ góc nhìn về ý nghĩa của hoạt động kết nối tri thức và doanh nghiệp, TS Thái Phương Vũ - Phó Trưởng Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM nhấn mạnh vai trò thiết thực của chương trình trong việc gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực vật liệu xanh và phát triển bền vững trong ngành môi trường, xây dựng.

“Đối với sinh viên, chương trình Univers Tour có ý nghĩa rất thiết thực, giúp các em tiếp cận trực tiếp mối liên hệ giữa kiến thức lý thuyết được học tại nhà trường và yêu cầu thực tiễn của công trình, đặc biệt trong việc áp dụng các tiêu chuẩn vật liệu và vật liệu xanh. Trong bối cảnh đô thị hóa và yêu cầu giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng hiện nay, việc lựa chọn vật liệu đóng vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả kỹ thuật và phát triển bền vững của công trình. Thông qua chương trình, sinh viên không chỉ được cập nhật kiến thức từ doanh nghiệp mà còn có cơ hội kết nối, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Cảm ơn Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam đã đồng hành cùng nhà trường, góp phần tạo nên môi trường học thuật gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp.”

Theo TS Thái Phương Vũ, hoạt động này cũng góp phần giúp sinh viên HCMUNRE mở rộng tư duy, nhìn thấy “bức tranh thật” của ngành, thay vì chỉ là những kiến thức lý thuyết trên giảng đường.

Bà Mai Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (bên phải) trao hoa và quà lưu niệm cho đại diện phía nhà trường

Khi vật liệu xanh trở thành bài học sống động

Phần trọng tâm của chương trình là Workshop “Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững trong ngành xây dựng”, mang đến góc nhìn toàn diện về xu hướng phát triển công trình xanh, tiêu chuẩn LEED - LOTUS và vai trò của vật liệu nhựa trong giảm phát thải CO2.

Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia kỹ thuật Tiền Phong Nam, các kiến thức về độ bền vật liệu, quy chuẩn dòng chảy, giải pháp ống nhựa trong cấp thoát nước đô thị được hệ thống hóa rõ ràng, giúp sinh viên dễ dàng kết nối kiến thức trên lớp với ứng dụng thực tế.

Workshop “Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững trong ngành xây dựng” trở thành điểm nhấn chuyên môn của Univers Tour

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, phần minigame tương tác đã giúp hội trường thật sự “bùng nổ”. Tiếng cười, sự hào hứng và tinh thần kết nối tạo nên một không gian đúng nghĩa của trải nghiệm. Sinh viên vừa học, vừa thử thách bản thân qua các câu hỏi kiến thức và các tình huống chọn vật liệu, khiến buổi workshop trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Nhiều sinh viên bày tỏ bất ngờ khi biết rằng mức độ tái chế, vòng đời sản phẩm, hay khả năng chịu áp và nhiệt của từng dòng ống lại ảnh hưởng trực tiếp đến các tiêu chí đánh giá công trình xanh. Những trải nghiệm thực tế này đã mang đến nhiều cảm xúc và góc nhìn mới cho sinh viên. Sinh viên Phan Trương Hải Đăng - Ngành Cấp thoát nước, Khoa Môi trường hào hứng bày tỏ: “Sau khi tham gia Workshop của chương trình, em hiểu rõ hơn về vai trò của vật liệu xanh trong các công trình và những tác động của chúng đến môi trường. Việc được trực tiếp quan sát, tìm hiểu từ thực tế giúp em có thêm nhiều góc nhìn mới và cảm thấy hứng thú hơn với ngành học của mình.”

Đồng hành vì thế hệ kỹ sư tương lai

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tiền Phong Nam đã trao 5 suất học bổng với tổng trị giá 20 triệu đồng nhằm khích lệ những sinh viên tiêu biểu có thành tích nổi bật. Học bổng Univers Tour tại HCMUNRE trở thành điểm nhấn nhân văn của chương trình, tiếp thêm động lực để sinh viên tự tin theo đuổi con đường học tập và nghề nghiệp.

Ông Phạm Hồng Tuấn - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, đại diện trao học bổng cho sinh viên tiêu biểu.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Mai Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam khẳng định Univers Tour không đơn thuần là một sự kiện mà là hành trình dài hạn đồng hành cùng giáo dục:

“Univers Tour Tiền Phong Nam được triển khai với mong muốn kết nối doanh nghiệp - nhà trường - xã hội, để tri thức học thuật song hành cùng công nghệ sản xuất, để tinh thần sáng tạo được khơi dậy từ chính các kỹ sư trẻ tương lai. Chương trình giúp sinh viên hiểu rằng mỗi lựa chọn vật liệu trong tương lai các bạn đưa ra đều tác động đến công trình, môi trường và cộng đồng. Tiền Phong Nam tin rằng việc đồng hành cùng các trường đại học là một phần trong trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, truyền cảm hứng về vật liệu xanh, và khơi gợi năng lực sáng tạo của sinh viên.”

Tiền Phong Nam cho biết Univers Tour sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2026, khẳng định vai trò tiên phong trong sản xuất vật liệu chất lượng, đồng hành cùng các trường đại học lan tỏa kiến thức về vật liệu xanh và góp phần xây dựng đội ngũ kỹ sư trẻ có năng lực, trách nhiệm và tư duy bền vững.