Pháp luật

Google News

Công an Bắc Ninh hủy toàn bộ con dấu Trường Đại học Kinh Bắc

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định hủy giá trị sử dụng toàn bộ con dấu của Trường Đại học Kinh Bắc, sau khi xác định nhà trường có các vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng con dấu, không chấp hành yêu cầu giao nộp theo quy định pháp luật.

Vi phạm nghiêm trọng về quản lý con dấu

screen-shot-2025-12-16-at-091910.png
Trường Đại học Kinh Bắc.

Theo Quyết định số 66 ngày 15/12/2025 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Bắc Ninh, con dấu tròn ướt của Trường Đại học Kinh Bắc chính thức bị hủy giá trị sử dụng kể từ ngày 16/12/2025. Con dấu bị hủy là con dấu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 6399/ĐKMD/33, do Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27/3/2012.

Lý do hủy con dấu được xác định do vi phạm khoản 5 và khoản 7 Điều 6 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ, quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng con dấu.

Cơ quan công an khẳng định, mọi tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng con dấu đã bị hủy là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, PC06 Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra thực tế, làm việc với các cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng con dấu của Trường Đại học Kinh Bắc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tình trạng quản lý, cất giữ và sử dụng con dấu không đúng thẩm quyền, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn pháp lý trong hoạt động của nhà trường.

Theo các văn bản của PC06, cơ quan công an đã nhiều lần yêu cầu giao nộp con dấu, ban hành thông báo giao nộp con dấu đến lần thứ ba, đồng thời trực tiếp làm việc với các cá nhân liên quan. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chấp hành đầy đủ.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc, bị xác định có hành vi chỉ đạo cất giữ, bảo quản và sử dụng con dấu không đúng quy định pháp luật, đồng thời không thực hiện yêu cầu giao nộp con dấu theo thông báo của cơ quan công an. Trong quá trình xử lý vụ việc, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng đã có đơn khiếu nại đối với các văn bản yêu cầu giao nộp con dấu. Căn cứ Luật Khiếu nại và các quy định liên quan, PC06 Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận và giải quyết khiếu nại lần đầu đúng trình tự, thẩm quyền, ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại trong năm 2025.

Xác định người có thẩm quyền sử dụng con dấu

Căn cứ Bản án phúc thẩm số 16/2025 ngày 16/10/2025 của Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội và Công văn số 5116 ngày 29/8/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, PC06 Công an tỉnh Bắc Ninh xác định: Ông Nguyễn Văn Hòa là Hiệu trưởng, người đại diện theo pháp luật của Trường Đại học Kinh Bắc, đồng thời là người có quyền quản lý, sử dụng con dấu theo quy định tại Điều 24 Nghị định 99/2016/NĐ-CP; Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, không có thẩm quyền quản lý, sử dụng con dấu, song đã thực hiện và chỉ đạo sử dụng con dấu trái quy định.

Cùng ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng có văn bản đề nghị Trường Đại học Kinh Bắc liên hệ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06 – Bộ Công an) để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đăng ký lại mẫu con dấu mới theo đúng quy định pháp luật.

Minh Đức
#Hủy con dấu Trường Đại học Kinh Bắc #Vi phạm quản lý #sử dụng con dấu #Chỉ đạo cất giữ trái phép #Xử lý hành chính vi phạm pháp luật #Vai trò và thẩm quyền quản lý con dấu #Quy định pháp luật về con dấu #Kiểm tra #xử lý vi phạm của nhà trường #Giải quyết khiếu nại liên quan đến con dấu #Bảo đảm kỷ cương pháp luật trong quản lý nhà nước #Vai trò của lực lượng công an trong quản lý con dấu

