Cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ lĩnh án

TPO - Chiều 25/3, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Trần Văn Phúc - cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) 16 năm tù về hai tội danh liên quan đến lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Ba bị cáo khác trong vụ án cũng bị tuyên mức án từ 4 đến 13 năm tù.

Theo đó, bị cáo Trần Văn Phúc (SN 1972) bị tuyên phạt tổng cộng 16 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Đặng Minh Thừa (SN 1977), cựu Chủ tịch HĐQT CIPCO, bị tuyên 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Bị cáo Thừa xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Các bị cáo tại tòa.

Hai bị cáo Trương Văn Tiên (SN 1984) - cựu Trưởng phòng Kế toán CIPCO và Trần Ngọc Trung (SN 1987) - cựu Phó Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh CIPCO lần lượt bị tuyên 13 năm và 7 năm tù, cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt. Sau khi cân nhắc tính chất, mức độ vi phạm và vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX đã tuyên các mức án như trên.

Theo cáo trạng, Trần Văn Phúc được SCIC ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước tại CIPCO với 3 triệu cổ phần, tương đương 24,02% vốn điều lệ. Trong quá trình điều hành, Phúc đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền công ty chi quà tặng, tạm ứng công tác trái quy định với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Trước khi bị phát hiện, Phúc đã khắc phục 1,55 tỷ đồng nhưng vẫn gây thiệt hại cho doanh nghiệp 550 triệu đồng.

Ngoài ra, Phúc cùng Trương Văn Tiên và Trần Ngọc Trung bị cáo buộc lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất với Công ty Vạn Vinh để gây sức ép buộc Công ty Song Trang thanh toán ngoài hợp đồng số tiền 942 triệu đồng. Nhóm này còn thỏa thuận nhận thêm 150 triệu đồng tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của Công ty Nam Mỹ. Tổng số tiền Trần Văn Phúc bị xác định lạm dụng chức vụ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Trương Văn Tiên tham gia thỏa thuận gây sức ép buộc Công ty Song Trang thanh toán ngoài hợp đồng, đồng thời trực tiếp nhận 150 triệu đồng từ Công ty Nam Mỹ nhưng không lập hợp đồng, không hạch toán mà giao lại cho Trần Văn Phúc. Sau đó, Tiên được Phúc đưa lại 50 triệu đồng. Khi vụ việc bị phát hiện, Tiên và Trung mới hoàn trả 150 triệu đồng cho đại diện Công ty Nam Mỹ.

Bị cáo Trần Ngọc Trung được xác định thực hiện theo chỉ đạo của Phúc và Tiên trong việc thỏa thuận, gây sức ép buộc Công ty Song Trang thanh toán ngoài hợp đồng.

Đối với bị cáo Đặng Minh Thừa, cáo trạng nêu rõ bị cáo được SCIC ủy quyền đại diện phần vốn 6,4 triệu cổ phần, tương đương 70% vốn điều lệ tại CIPCO. Thừa cùng Trần Văn Phúc đã chỉ đạo sử dụng tiền công ty chi quà tặng trái quy định số tiền 2,1 tỷ đồng. Dù đã khắc phục một phần, hành vi này vẫn gây thiệt hại 550 triệu đồng cho doanh nghiệp.