Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng giả mạo trong công tác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TPO - Lợi dụng vị trí công tác, Cát nhiều lần nhận hồ sơ đất đai của người quen để “giúp làm thủ tục”, tuy nhiên sau đó đối tượng đã sửa chữa, cắt dán phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả mạo chữ ký làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài liệu trích đo, đăng ký biến động.

Ngày 8/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Ngô Đình Cát (SN 1967, trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, nay là xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội giả mạo công tác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an khởi tố, bắt tạm giam Ngô Đình Cát. Ảnh CA

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện vụ việc có dấu hiệu “Giả mạo trong công tác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực 9, TP Đà Nẵng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.

Theo kết quả điều tra, Ngô Đình Cát từng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên từ năm 2016. Lợi dụng vị trí công tác, từ năm 2019 – 2024, Cát đã nhiều lần nhận hồ sơ đất đai của người quen để “giúp làm thủ tục”. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, đối tượng đã sửa chữa, cắt dán phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả mạo chữ ký của lãnh đạo Chi nhánh, làm sai lệch nội dung trên 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 4 tài liệu trích đo, đăng ký biến động.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một công dân, Cát còn gian dối yêu cầu nộp 60 triệu đồng “đóng thuế”, sau đó chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan Công an, đối tượng Cát thừa nhận toàn bộ hành vi và khắc phục số tiền chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Ngô Đình Cát về tội “Giả mạo trong công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phê chuẩn và được thi hành vào ngày 8/9.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.