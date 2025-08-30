Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng mua bán trái phép hóa đơn hơn 15 tỷ

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tiến hành khởi tố bị can đối với Phan Hoàng Phúc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc về hành vi “In, phát hành, , chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

khoi-to-giam-doc-mua-ban-hoa-don-trai-phep-1615.jpg
Đọc lệnh khởi tố đối tượng Phan Hoàng Phúc

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 23/12/2022 đến ngày 14/9/2023, Phúc đã trực tiếp liên hệ và đặt mua tổng cộng 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế. Các hóa đơn này được phát hành bởi 2 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Công ty TNHH Sắt thép và Cơ khí Tân Khai).

Toàn bộ hóa đơn khống trên đều được xuất cho Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc với tổng giá trị trước thuế lên đến 13,89 tỷ đồng, sau thuế là 15,28 tỷ đồng. Theo công an, đây là hành vi có dấu hiệu lợi dụng hóa đơn để hợp thức hóa chi phí, che giấu hoạt động kinh doanh bất minh, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP. Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của Phúc, đồng thời xác minh, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định.

Hoài Văn
#khởi tố #giám đốc #đà nẵng #hoá đơn #mua bán trái phép #tham nhũng #ngân sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục